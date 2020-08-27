Украина приостановила все контакты с Белоруссией
Глава ведомства Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что это официальная позиция украинских валстей.
«Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — сказал он, добавив, что в ближайшее время контактов между Зеленским и Лукашенко «нет и не планируется».
В последний раз лидеры двух стран общались еще до выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.
МИД Украины не исключает переноса из Минска площадки для переговоров по Донбассу, но пока не видит в этом необходимости.
По официальным данным ЦИК, по итогу голосования Лукашенко набра 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. Через несколько дней после выборов она покинула страну и выехала в Литву.