Украина приостановила все контакты с Белоруссией

Киев приостановил все контакты с официальными властями Белоруссии и возобновит их после того, как убедится, что «это не нанесет стране репутационных потерь», сообщил МИД Украины.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что это официальная позиция украинских валстей.

«Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — сказал он, добавив, что в ближайшее время контактов между Зеленским и Лукашенко «нет и не планируется».

В последний раз лидеры двух стран общались еще до выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

МИД Украины не исключает переноса из Минска площадки для переговоров по Донбассу, но пока не видит в этом необходимости.

По официальным данным ЦИК, по итогу голосования Лукашенко набра 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. Через несколько дней после выборов она покинула страну и выехала в Литву.