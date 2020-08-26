Президент Украины в очередной раз рассказал о том, что собирается вернуть Крым. Такие заявления он делает периодически — раз в несколько месяцев, но слова все равно остаются только словами. Зачем Зеленский продолжает давать обещания, которые не сможет выполнить, узнал «360».

Очередное заявление о намерениях вернуть Крым в состав Украины Владимир Зеленский сделал в ходе интервью каналу Euronews, приуроченному к году с момента вступления президента в должность. Он заявил, что в «нормандском формате» «никто не хочет говорить о Крыме».

Кроме того, по словам Зеленского, сегодня до сих пор не существует «эффективной площадки для обсуждения этого вопроса» — кроме международных переговоров и договоренностей, которые привели к санкциям против России. На какие еще площадки рассчитывает президент Украины, он не уточнил.

Крым как решение всех проблем

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева рассказала «360», что под «площадкой» Зеленский может подразумевать открытое вступление США в решение «крымского» вопроса, так как сейчас Штаты не имеют активной позиции, хотя поддерживают санкции и не считают законным присоединение полуострова к России.

«Зеленский хочет перетянуть на себя одеяло и привлечь американцев к решению вопроса о Крыме. Но за ним стоит еще ряд вопросов — украинский газовый вопрос, например, так или иначе он всплывает перед каждой зимой»,

Впрочем, политологи считают, что такое высказывание Зеленского свидетельствует о том, что он и сам понимает, что его рейтинги падают, а других способов «взбодрить» избирателей у него нет.

Елисеева уверена, что такие заявления президента Украины появляются тогда, когда у него появляются проблемы с рейтингом.

«Недовольство действиями власти растет, наблюдается социальная напряженность, потому что то, что обещалось, не исполняется. А вместо европеизации, социальных благ и всего остального принимаются законы из серии реформы языка», — объяснила она.

При этом обещания вернуть полуостров раньше воспринимались положительно, особенно жителями Западной Украины. Но сейчас, считает Елисеева, политические манипуляции Зеленского перестают работать.

«Всем понятно, что это просто пустословство, и все эти фразы о том, что „мы вернем Крым“, мы слышали и от Порошенко, и от различных представителей силовых структур Украины. Но в реальности этого быть не может, потому что силовой сценарий не рассматривается, но и в политическом плане никто Крым отдавать не собирается», — добавила она.

Пустые обещания

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков отметил, что заявления по Крыму Зеленский делает регулярно, чтобы хотя бы на словах продолжать курс на возвращение полуострова в состав Украины, на его дерусификацию.

«Это было условие, на котором спецслужбы США допустили его до участия в выборах президента. Спецслужбы США являются диктатором Украины, и в том случае, если ее президент не будет выполнять указы, то они просто найдут, как его убрать», — уверен политолог.

В июне 2020-го года, например, Зеленский заявлял, что Россия сама вернет Крым, потому что «русскому народу станет стыдно». Тогда же было и второе громкое заявление президента Украины по поводу полуострова.

«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — сказал Зеленский во время посещения аэропорта «Херсон».

В мае же он рассказывал о том, что в США ему обещали, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны. При этом Зеленский говорил о том, что Крым — «это наша земля, наш народ».

В феврале президент Украины объявил возвращение Крыма в состав страны национальной идеей.

В октябре 2019-го Зеленский обещал вернуть полуостров после урегулирования ситуации на Донбассе. Аналогичное заявление было и в декабре.

«Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс — это Украина. Луганск — это Украина. Крым — это Украина», — говорил он.

При этом политологи уверены — отсоединение Крыма от России невозможно. По словам Елисеевой, для возвращения полуострова у Украины нет никаких возможностей — ни в плане силового захвата, ни в экономической, ни тем более в политической сфере.

«Пока Украина представляет из себя пример чудовища, ситуация там — формат социальной катастрофы, поэтому ни у одного крымчанина в своем уме нет желания туда вернуться», — сказал Марков.

Более того, после принятия поправок к Конституции 2020 года, как отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, подобные заявления президента Украины (и любого другого человека) нарушают законодательство Российской Федерации.

«Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — подытожил парламентарий.