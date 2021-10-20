Метавселенная Цукерберга. Почему Facebook выиграет от смены названия

Facebook хочет провести ребрендинг и поменять свое название. Причем все это компания планирует сделать уже на следующей неделе. Как теперь будет называться технологический гигант, неизвестно даже части верхушки компании. Однако это пойдет ей на пользу.

Facebook меняет название

О планах Facebook сообщил портал The Verge со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, причиной смены названия стало стремление руководства отразить направленность на построение метавселенной. Так технологический гигант хочет стать известным не только в социальных сетях. Глава Facebook Марк Цукерберг якобы планирует рассказать о нововведениях на ежегодной конференции компании. Она пройдет 28 октября. Однако объявить о ребрендинге могут и раньше.

Еще летом в интервью The Verge Цукерберг говорил, что в течение следующих нескольких лет компания будет менять восприятие себя обществом.

«Мы фактически перейдем от восприятия нас людьми как компании социальных сетей к компании метавселенной», — заявил тогда глава Facebook.

Новое название компании — тщательно охраняемый в ее стенах секрет. Даже среди высшего руководства Facebook мало кто знает, каким именно оно будет.

Что такое метавселенная

Хотя в последние недели Facebook активно продвигает идею метавселенной, этот термин все еще остается загадкой для большинства людей. Его изобрел писатель-фантаст Нил Таун Стивенсон для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопии. И вот теперь идею метавселенной внедряет одна из крупнейших и самых неоднозначных компаний в мире.

Метавселенная, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. По мнению программиста, это станет важным этапом в переходе к следующей главе развития сети. Компания уже объявила о планах нанять еще 10 тысяч сотрудников для работы в метавселенной в ЕС.

Ранее Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms. Он позволит создавать рабочее пространство в виртуальной реальности, а также имитировать собрания. Например, с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 пользователи смогут создавать аватары. И уже они будут взаимодействовать с коллегами в виртуальной метавселенной.

Другие причины ребрендинга Facebook

Желание сконцентрировать внимание аудитории на своей новой деятельности может быть не единственной причиной ребрендинга Facebook. Возможно, так Цукерберг хочет отделить свое новое детище от скандалов, связанных с социальной сетью.

Не так давно экс-сотрудница компании 37-летняя Фрэнсис Хоген передала журналистам The Wall Street Journal и Конгрессу США внутреннюю документацию Facebook, а также дала интервью программе «60 Minutes» телеканала CBS.

Документы показали, что у компании давно есть программа, защищающая от блокировок аккаунты звезд, политиков и журналистов. При этом неважно, какой контент эти люди размещают в Сети. Более того, оказалось, что Facebook давно знает о вредном воздействии Instagram на психику подростков и тем не менее утверждает об обратном. Также алгоритмы Facebook, как выяснилось, продвигают контент, призывающий к насилию и ненависти. Все это снизило доверие общественности к компании.

Поможет ли ребрендинг Facebook?

Если название компании изменится кардинально, аудитория будет приходить в себя довольно долго. Это будет для людей неким информационным шоком. Об этом «360» сказал основатель объединения комьюнити-менеджеров России Влад Титов.

«Но полагаю, что в Facebook все-таки умные люди сидят и все это будет происходить эволюционно. Вряд ли откажутся именно от названия, скорее будут какие-то дополнения к нему. <…> Не будем думать плохо о Цукерберге, что он меняет название, как лавочка рядом с домом, — просто для красоты. Здесь в это будет заложена стратегия. Наверняка, будет какая-то непубличная часть, стратегия изменения отношений с аудиторией, с государством. Название — всего лишь отражение этого», — пояснил Титов.

Конкретно в данном случае смена названия однозначно поможет в развитии компании. Об этом в разговоре с «360» рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

«Это для нас с вами это Facebook — набор звуков, который ни с чем не ассоциируется, кроме как с каким-то там программным обеспечением. А для миллиардов людей во всем мире — это книга лиц. <…> Они слышат содержание. <…> В голове возникают какие-то лица и так далее. Вот что такое Facebook для англоязычных пользователей. Но за 15-16 лет из книги лиц маленькое программное обеспечение превратилось в громадную империю», — пояснил Качалов.

Он напомнил, что появились мессенджеры, Instagram, компания также запустила новый сервис. Так организация переросла «маленькую студенческую забавку».

«Смешно назвать телегой космическую ракету. <…> Это правильно, что Цукерберг увидел это, осознал и понял, что ему придется вложить десятки миллионов долларов, чтобы провести этот ребрендинг», — отметил Качалов.

Случаи ребрендинга

Facebook не первая известная компания, изменившая название по мере расширения амбиций. В 2015 году Google полностью реорганизовалась в холдинговую компанию Alphabet. Это произошло отчасти в знак того, что это уже не просто поисковая система, а разросшийся конгломерат компаний, которые производят автомобили без водителя и медицинские технологии.

Также одним из самых громких случаев ребрендинга была смена названия крупнейшей европейской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus Group. Ранее она называлась EADS (European Aeronautic Defence and Space Company). Об этом напомнил Качалов.

«Аббревиатура была неизвестна корпоративным клиентам. Тем временем марка Airbus клиентам была известна хорошо. Все клиенты EADS летали на аэробусах. Компания приняла для себя нелегкое решение, сменить имя. Теперь оно легче произносится, более известное», — пояснил маркетолог.

Он также напомнил о смене названия другой культовой компании. Крупная японская машиностроительная корпорация Panasonic Corporation до 1 октября 2008 года носила название Matsushita Electric Industrial Co. А Panasonic была лишь одной из торговых марок этой компании.

«Это помогло выстоять в эпоху бурных событий. Ведь одним брендом управлять легче», — отметил Качалов.

В прошлом году единый зонтичный бренд представил и Сбербанк — «Сбер». Под этим названием объединили почти все услуги, предоставляемые экосистемой организации, оставив название «Сбербанк» лишь для финансовых сервисов.

«Если вчера „Сбер“ был для человека только банком, то сегодня мы становимся его помощником по жизни — для решения всех насущных задач», — пояснили тогда в компании.