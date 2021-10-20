Компания Facebook отказалась от комментариев по смене названия

В Facebook отказались комментировать публикации о якобы готовящейся смене названия. Официальный представитель компании Джо Осборн назвал это слухами и спекуляциями, написал Engadget.

«Мы не комментируем слухи или предположения», — заявил официальный представитель Facebook.

О том, что Facebook на следующей неделе может провести ребрендинг и поменять название, сообщили источники The Verge. Утверждалось, что новое имя компании будет отражать идею метавселенной. Что конкретно имелось в виду, неизвестно. При этом смена имени держится под секретом, и якобы даже не все высшее руководство знает об этом. Предположительно, сама соцсеть Facebook сохранит свой брендинг, но будет находиться под управлением новой материнской компании вместе с Instagram, WhatsApp и Oculus.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее ответил на критику бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена из-за фейкового канала, который завел в мессенджере кто-то от его имени. Сноуден заявил, что у него никогда не было аккаунта в Telegram.