Маткапитал пустят на дачу. А куда ему уже можно?

Материнский капитал могут разрешить тратить на строительство дачи. Речь идет о строительстве именно жилого дома на участке, в котором будут все необходимые для жизни условия. Правительство может внести этот законопроект в Государственную думу уже в июне 2020 года. Многие граждане считают, что использовать маткапитал можно преимущественно только на покупку жилья, но на самом деле это не так. «360» разбирался в возможностях разнообразной программы.

Материнский капитал — это единовременная выплата, которую молодые родители получают за рождение второго, третьего или последующих детей. С 1 января 2020 года маткапитал будет выплачиваться и за первого ребенка. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

О законопроекте, который позволит направить средства материнского капитала на строительство жилого дома на дачном участке рассказал РИА «Новости» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, при положительном заключении закон будет внесен в Госдуму уже в июне. Министр уточнил, что говорится именно о строительстве жилого дома, в котором будут созданы все необходимые условия для проживания.

Материнский капитал передают в форме сертификата. Обналичить его официально нельзя. И несмотря на то, что в Сети существует множество схем по получению «наличными» маткапитала, все они незаконны. Места, где можно его обналичить попросту нет, а за участие в подобных схемах можно как минимум, лишиться самого маткапитала, а, как максимум, получить штраф или даже срок за мошенничество. Однако недавно в силу вступил закон, по которому мамы малышей, могут получить часть материнского капитала в качестве ежемесячной выплаты на карту.

Деньги на карту

Для того, чтобы мама могла получать маткапитал в качестве ежемесячных выплат, есть ряд условий. Во-первых это возможно на второго ребенка и только если он родился после 1 января 2018 года. Во-вторых доход каждого члена семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума. Важный момент — необходимо учитывать прожиточный минимум для трудоспособного населения в своем регионе.

Жилье

Материнским капиталом можно частично погасить расходы на покупку квартиры/строительство дома или использовать его для погашения ипотеки.

Особое внимание нужно уделять приобретаемому жилью. За сделкой будут следить органы опеки, они не позволят сделать жилищные условия ребенка хуже. Поэтому покупаемое жилье не должно иметь аварийное состояние или стоять в планах на снос. Иначе пенсионный фонд на законных основаниях может отказаться переводить деньги.

Детский сад

Маткапитал может частично оплатить детский сад для ребенка, достигшего трехлетнего возраста. Стоит учитывать, что много малышей попадают в сад с 1,5 лет, но по закону оплата возможна только после того, как ребенку исполнится три года.

Оплата за детсад может быть только частичной. Оплатить дополнительные кружки, которые могут действовать при детском саде и покрыть расходы на различные мероприятия не получится.

Образование

Материнский капитал можно потратить на обучение ребенка в России, при условии, что у выбранного учреждения есть госаккредитация. Вот тут под обучением понимается не только школы или институты, но и кружки, развивающие программы и т. д. (организация должна иметь лицензию на оказание образовательных услуг).

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Важный момент — потратить капитал можно на образование любого ребенка, которому уже исполнилось три года и еще не исполнилось 25 лет. Например, если родители получили маткапитал за рождение второго ребенка, а первенцу на тот момент уже исполнилось четыре года, то деньги можно потратить и на обучение первого ребенка.

При этом стоит учитывать, что деньги на счет обучающей организации поступят в течение двух месяцев.

Дети-инвалиды

Если в семье появился ребенок-инвалид, то материнский капитал разрешено использовать полностью на товары, которые нужны для его адаптации к полноценной жизни. Получить деньги можно только в виде компенсации — сначала необходимо оплатить покупку, а после подать в ПРФ заявление на возмещение расходов.

Важный момент — существует список товаров, по которым положена компенсация.

Материнская пенсия

Материнский капитал можно перенаправить в пенсионный фонд (или в другую выбранную управляющую компанию) для формирования накопительной части пенсии.

В этом случае стоит учитывать, что до наступления пенсионного возраста решение можно изменить и отправленные деньги перенаправить на что-то другое, например образование ребенка.