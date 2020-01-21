Гарантированный пенсионный план может заработать с 2022 года

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может заработать с 2022 года вместо планировавшегося ранее 2021 года. Проект не вошел в план законопроектной деятельности правительства текущего года. ГПП был представлен в октябре минувшего года.

Как стало известно РИА «Новости», об этом в ходе совещания в Госдуме по новому плану ГПП сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства, которое будет гарантировать накопления.

В середине февраля завершится общественное обсуждение документа, и он будет опубликован. В Госдуму проект поступит в начале осенней сессии 2020 года.

По данным газеты «Коммерсант», в новую систему можно будет перевести средства, накопленные по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Участники рынка утверждают, что ГПП ухудшает для граждан условия получения пенсий. В рамках ОПС они могли получить выплату в 55-60 лет, по ГПП — на пять лет позже.

Разработчики системы пользователям счетов ГПП некоторые налоговые льготы. Россияне смогут получить 13-процентный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Работодатели, чьи работники пользуются новой системой, получат льготу по налогу на прибыль, уточнил ТАСС.

В Пенсионном фонде России подсчитали, что в 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек из-за увеличения пенсионного возраста.