Маски и вакцина спасли их. Топ стран, которые попрощались с коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и по истечении этого срока открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Тем временем Сергей Собянин ввел новые ограничения в Москве. Все это связано с распространением коронавируса. Врачей не устраивают темпы вакцинации в стране. При этом некоторые другие государства, где большинство населения привито, уже заметно снизили число зараженных.

Во вторник в России зарегистрировали очередной рекорд заражений коронавирусом — 34 325 новых случаев. Страна, одной из первых создавшая вакцину от коронавируса, оказалась в хвосте по числу привитых. Тем временем примеры других государств показывают, насколько ношение масок и вакцинация, в том числе «Спутником V», важны.

Сан-Марино

Сан-Марино стала первой страной в Европе, которая победила коронавирус. И помогла в этом государству вакцина, причем российская — «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. На пике заражаемости в стране фиксировали около 250 случаев заражения коронавирусом в неделю, но уже в мае они просто исчезли.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», — процитировало заявление РФПИ агентство РИА «Новости».

Благодаря этому, в Сан-Марино восстановилась экономика, люди вернулись к нормальной жизни. В госпитале вовсе закрыли отделение, предназначенное для пациентов с COVID-19. К первой половине мая первый компонент вакцины получили 74% местных жителей старше 16 лет. 90% полученных прививок — «Спутник V».

«Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины «Спутник V», — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Скандинавские страны

Другой рекордсмен по числу вакцинированных в мире — Дания. Там в начале сентября уже отменили все ограничения, связанные с пандемией. Расставленные кое-где емкости с дезинфектором для рук и таблички с уже необязательным требованием социальной дистанции — все, что напоминает в государстве о коронавирусе.

Это произошло благодаря вакцинации. Сейчас в Дании привиты больше 75% жителей. Схожая статистика и в соседней с Данией Швеции. Там также убрали практически все ограничения. Местные жители старались вакцинироваться при первой же возможности. Мария Колодко из датского Хорсенса привилась сразу, как до ее возрастной группы дошла очередь, хотя сама могла работать удаленно. В ее окружении нет ни одного противника вакцинации.

«Знаю, что у одной коллеги парень не вакцинировался, но не знаю почему, не спрашивала. У нас, наоборот, все ждали, когда будет возможность. Нам предлагают вакцины, которые одобрены во всем мире. Ты снижаешь риски для себя, для других. Появляется намного больше возможностей», — пояснила она.

Португалия

Выбилась в лидеры по числу привитых и Португалия. Там полностью вакцинировались порядка 85% жителей.

«Вакцинация — это неоспоримый успех… Мы вакцинировали около 85% населения, так как португальские граждане охотно приняли этот процесс», — процитировало представителя генерального директората здравоохранения Граса Фрейтас агентство «Интерфакс».

Всего за время пандемии в Португалии выявили более миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране скончались более 18 тысяч человек.