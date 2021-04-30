Безопасные курорты. Врач дал советы, как не заразиться коронавирусом в отпуске

МИД предупредил россиян о высоком риске заразиться коронавирусом во время отдыха за рубежом. Опасность есть на любом курорте, в том числе и российском, — там, где собирается много людей. По просьбе «360» врач напомнил, какие меры безопасности помогут уберечься во время отпуска.

МИД России призвал учитывать риски для здоровья, если вы собираетесь отдыхать на зарубежных курортах. Там растет число заразившихся коронавирусом. Власти некоторых стран стали вводить экстренные меры и жесткий карантин.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, риски «перестали быть потенциальными», поэтому россияне должны внимательно следить за санитарными требованиями во время пересечения границы. Захарова добавила, что их склонны ужесточать.

С туристов, которые поедут отдыхать за рубеж, предложили взимать дополнительный сбор. По мнению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, это поможет развивать внутренний туризм. Однако Ростуризм не рассматривает такое предложение.

Защита в самолете

Опасность заражения остается как на отечественных курортах, так и на пути к отдыху. Кандидат медицинских наук, врач Ирина Добрецова объяснила «360», что самое опасное место во время перелета на самолете — узкий коридор, в котором бортпроводницы проверяют билеты пассажиров.

Вентиляция в «рукаве» слабая и высок риск подцепить инфекцию. Поэтому находиться нужно в маске Ирина Добрецова.

Врач отметила, что на самих местах в самолете вентиляция, наоборот, хорошая, и даже можно иногда снимать маски. В поезде нужно находиться в маске, но не забывать менять ее каждые два-три часа.

Правила безопасности на отдыхе

Во время отдыха врач посоветовала поменьше использовать спиртовые средства для дезинфекции рук и чаще мыть их.

Но самое важное приготовление к отдыху, по мнению Добрецовой, — это вакцинация от коронавируса. «Тем же, кто уже переболел, стоит тоже решить вопрос с вакциной перед осенним сезоном», — добавила Добрецова.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также напомнил о важности масочного режима на отдыхе.

«Нужно носить маски в помещениях, даже если ваши соседи не всегда так делают. Так вы убережете и себя, и их», — добавил эксперт.

На самом курорте нужно тоже соблюдать все меры предосторожности. Врач порекомендовала в отеле не ездить на лифте, а ходить по лестнице.

Массовых мероприятий, где между людьми тесный контакт, лучше избегать.

Добрецова также напомнила, что на отдыхе стоит почаще находиться на свежем воздухе, ведь это поможет укрепить иммунитет. Она также развеяла миф о том, что при купании в море можно заразиться коронавирусом. На пляже тоже можно не беспокоиться о заражении.

Бюджетно по России

Хотя некоторые зарубежные курорты открыты, пример Турции показывает, что россияне могут оказаться в закрытой стране посреди отпуска. Более бюджетный отдых внутри страны, хотя не каждое направления может предложить морские курорты.

Ранее эксперты заявили, что самые доступные места для отдыха в России — Казань, Геленджик, Калининград, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Россияне также могут отправиться в путешествие по Северному Кавказу, на это им потребуется 15-20 тысяч рублей с одного человека за тур на неделю. Можно обратить внимание и на Башкирию, которая известна своей чистой природой, традициями и необычной кухней. Россияне могут посетить Мурманскую область и Северное Приладожье, которые не уступают по красоте Скандинавии.