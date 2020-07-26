Умерла автор «манифеста антиперестроечных сил» Андреева. Текст поставил крест на карьере и 2 дня обсуждался политбюро

Ушла из жизни Нина Андреева — лидер незарегистрированной «Всесоюзной коммунистической партии большевиков». Она была автором известного письма «Не могу поступаться принципами». В своем послании Андреева раскритиковала курс Михаила Горбачева и перестройку. Из-за обрушившейся критики пришлось уйти с работы, но от своих принципов она не отступила. «360» вспоминает, о чем было ее письмо, опубликованное в газете.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — сообщила о смерти Андреевой «Всесоюзная коммунистическая партия большевиков».

Нина Андреева много лет проработала на кафедре физической химии Ленинградского технологического института. Она была преподавателем и членом КПСС, но ее открытое письмо поставило крест на работе и участии партии. Текст под названием «Не могу поступаться принципами» появился 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия».

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В своем письме преподаватель раскритиковала курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Кроме того, она выступила против перестройки и осудила сторонников «леволиберального социализма». По словам Андреевой, такие люди замалчивали достижения прошлого и настоящего, формируя тенденцию фальсифицирования истории социализма.

Также в тесте была раскритикована политика Сталина. Чтобы письмо приняли в печать, концовку пришлось смягчить, а Андреевой вставить еще один кусок: «Вместе со всеми советскими людьми я разделяю гнев и негодование по поводу массовых репрессий, имевших место в 1930—1940 годах по вине партийно-государственного руководства. Но здравый смысл решительно протестует против одноцветной окраски противоречивых событий, начавшей ныне преобладать в некоторых органах печати».

Реакция властей

Письмо вызвало оживленные дискуссии и массу критики. Горбачев настоял, чтобы послание Андреевой рассмотрело политбюро. В итоге обсуждение продлилось два дня.

«В течение полутора часов мы выслушивали монолог генсека. Основной упор Горбачев сосредотачивал на Сталине. Репрессии, репрессии, а что касается Победы в Великой Отечественной войне, то так затушевывал великий подвиг советского народа, что вроде бы она — эта Победа пришла сама собой», — вспоминал уже позже министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Все закончилось травлей преподавателя. Ее лишили работы в институте и исключили из КПСС. Более того, с работы уволили и ее супруга — доктора философских наук Владимира Клушина. Впоследствии мужчина пережил два инфаркта. Сама Андреева признавалась, что не жалеет о своем поступке.

Я ни о чем не жалею. Человек должен иметь свой идеологический стержень. И в жизни не должен поступаться принципами — нравственностью, порядочностью, честностью и так далее. Обязательно нужно было бороться, и не я одна такая была. Меня поддержало очень много людей, но так все развернулось, что пришлось распрощаться с КПСС, о чем я не жалею Нина Андреева лидер незарегистрированной «Всесоюзной коммунистической партии большевиков».

После обсуждения политбюро «архитектор перестройки» Александр Яковлев подготовил свою статью. В апреле 1988 года в газете «Правда» вышел текст «Принципы перестройки, революционность мышления и действий». В статье письмо Андреевой назвали «манифестом антиперестроечных сил».