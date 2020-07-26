Умерла автор «манифеста антиперестроечных сил» Нина Андреева

Умерла лидер незарегистрированной «Всесоюзной коммунистической партии большевиков» Нина Андреева. В 1988 году газета «Советская Россия» опубликовала ее письмо «Не могу поступаться принципами», которое впоследствии назвали «манифестом антиперестроечных сил».

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении сайта «Всесоюзной коммунистической партии большевиков».

Андрееву назвали выдающимся деятелем международного коммунистического движения и мужественной женщиной. Она умерла в Санкт-Петербурге 24 июля от тяжелой болезни.

13 марта 1988 года газета «Советская Россия» опубликовала письмо Андреевой «Не могу поступаться принципами», в котором она раскритиковала перестройку и политику первого президента СССР Михаила Горбачева в целом. После этой публикации об Андреевой узнал весь Советский Союз. Сайт незарегистрированной партии выразил ее родным и близким соболезнования.