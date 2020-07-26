Умерла автор «манифеста антиперестроечных сил» Нина Андреева
«Перестало биться сердце пламенного патриота советской родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении сайта «Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
Андрееву назвали выдающимся деятелем международного коммунистического движения и мужественной женщиной. Она умерла в Санкт-Петербурге 24 июля от тяжелой болезни.
13 марта 1988 года газета «Советская Россия» опубликовала письмо Андреевой «Не могу поступаться принципами», в котором она раскритиковала перестройку и политику первого президента СССР Михаила Горбачева в целом. После этой публикации об Андреевой узнал весь Советский Союз. Сайт незарегистрированной партии выразил ее родным и близким соболезнования.