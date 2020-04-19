Историк опроверг миф о насилии Красной армии над населением Германии

По словам историка, этот миф появился в 90-х годах прошлого века благодаря либералам. На самом деле раскрытие фактов насилия над мирными жителями Германии входило в обязанности оперативных групп СМЕРШ. Единичные прецеденты, конечно, были, но за это жестко наказывали вплоть до расстрела перед строем.

Зданович уточнил, что Иосиф Сталин вел политику, согласно которой Красная армия была освободителем, а не завоевателем, поэтому насилие по отношению к мирному населению было недопустимо.

19 апреля контрразведка СМЕРШ празднует свое 77-летие. Ее название расшифровывается как «Смерть шпионам». Специалисты считают, что это лучшая спецслужба времен Второй мировой войны.