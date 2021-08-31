Танцы в ушанке и красная икра в дорогу. Maneskin приехали в Москву и с первых минут оказались под слежкой фанатов

Итальянская рок-группа Maneskin устроила в Москве встречу с фанатами. После победы на Евровидении у музыкантов появилось множество поклонников в России. Мероприятие прошло в Парке Горького и собрало целую толпу молодых людей. Участники продолжают делиться кадрами с фан-встречи в соцсетях.

Мероприятие планировали провести 31 августа в формате Meet&Greet. Это значит, что поклонникам дадут возможность задать музыкантам вопросы и сделать с ними совместные фотографии. В Москву группа Maneskin прилетела накануне дня фан-встречи. Музыканты стали выкладывать кадры из аэропорта. Некоторые фанаты успели выловить артистов сразу после прилета.

Позже басистка Виктория Де Анжелис показала своим подписчикам танец гитариста Томаса Раджи. Музыкант танцевал в черном костюме и розовой ушанке в автобусе.

«Настроение — Россия», — подписала видео басистка.

В день фан-встречи толпа поклонников с самого утра поджидала итальянцев у отеля. Некоторые принесли с собой плакаты и портреты кумиров. В какой-то момент на улицу вышли сами музыканты в красных ушанках. Они охотно фотографировались с фанатами и раздавали всем желающим автографы. Затем иностранцы сели в микроавтобус и отправились к месту проведения мероприятия.

Фан-встреча проходила на площадке «Плюс Дачи» в Парке Горького. Участники рок-группы появились перед собравшимися на площадке поклонниками под свою песню I Wanna Be Your Slave. Они разместились на красном диване и начали отвечать на вопросы. Во время беседы итальянцев спросили, знают ли они какие-нибудь слова на русском языке.

«Привет. Голый. Водка», — перечислили музыканты Maneskin.

Еще барабанщик Итан Торкио признался, что подписан в соцсетях на аккаунты Роскосмоса.

«Это что-то вроде сталкерства. Когда я был подростком, меня очень увлек космос, меня интересовала астрофизика, черные дыры и прочее. Я подписан на Роскосмос и в Instagram, и в Facebook», — рассказал молодой человек.

Также у музыкантов поинтересовались, знают ли они кого-то из российских исполнителей. На это все четверо хором заявили, что знают Little Big. В 2020 году группа должна была поехать от России на Евровидение, но конкурс отменили из-за коронавируса.

Во время фан-встречи Maneskin рассказали известную шутку об их песне I Wanna Be Your Slave и работе Аллы Пугачевой «Будь или не будь». Вокалист Дамиано Давид заявил, что никогда не слышал песню Пугачевой, но знает о шутке. При этом он заверил, что обе песни никак между собой не связаны.

После продолжительных расспросов и небольшой фотосессии музыкантов окружили фанаты.

Каждый из участников встречи хотел получить автограф и сделать кадр с участниками любимой группы. Итальянцы старались никого не обделить своим вниманием. Поклонники же не переставали фотографировать кумиров и хором петь песни группы.

Участники группы пообещали вернуться в Россию, но уже с выступлениями. При этом они не смогли назвать фанатам точные даты своих гастролей. На память поклонники подарили итальянцами ушанку, бутылку водки, красную икру и портрет. По завершению встречи музыканты заявили, что им очень нравятся русские. Они назвали жителей страны живыми и энергичными.