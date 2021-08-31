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    31 августа 2021, 00:27

    Победители Евровидения-2021 Maneskin прилетели в Москву на фан-встречу

    Валерия Шафирко

    Победители Евровидения-2021 итальянская рок-группа Maneskin прилетела в Москву. В российской столице артисты намерены пообщаться со своими поклонниками в парке Горького.

    Участники рок-группы не будут выступать перед фанатами, а только проведут беседу на площадке «Яндекс.Музыки».

    Встреча состоится 31 августа и пройдет в формате Meet&Greet, где у поклонников будет возможность задать участникам коллектива интересующие вопросы, сделать совместное фото с любимыми музыкантами и получить от них подарки, отметил сайт Inforeactor.

    В официальном аккаунте группы в Instagram появились stories, на которых музыканты отметили в геопозиции Москву.

    Победители Евровидения-2021 Maneskin прилетели в Москву на фан-встречу | Изображение 1Источник фото: maneskinofficial / Instagram

    Maneskin победила на Евровидении в 2021 году. После выступления рок-группы на конкурсе, у них появились фанаты во всем мире. Тысячи поклонников музыкантов есть и в России.