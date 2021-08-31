Победители Евровидения-2021 Maneskin прилетели в Москву на фан-встречу

Победители Евровидения-2021 итальянская рок-группа Maneskin прилетела в Москву. В российской столице артисты намерены пообщаться со своими поклонниками в парке Горького.

Участники рок-группы не будут выступать перед фанатами, а только проведут беседу на площадке «Яндекс.Музыки».

Встреча состоится 31 августа и пройдет в формате Meet&Greet, где у поклонников будет возможность задать участникам коллектива интересующие вопросы, сделать совместное фото с любимыми музыкантами и получить от них подарки, отметил сайт Inforeactor.

В официальном аккаунте группы в Instagram появились stories, на которых музыканты отметили в геопозиции Москву.

Maneskin победила на Евровидении в 2021 году. После выступления рок-группы на конкурсе, у них появились фанаты во всем мире. Тысячи поклонников музыкантов есть и в России.