Музыканты Maneskin рассказали о подписке на Роскосмос и любви к Little Big

Участники итальянской группы Maneskin, приехавшие в Москву на встречу с поклонниками, рассказали, что слушают петербургскую группу Little Big. А барабанщик Итан Торкио признался, что подписан на аккаунты Роскосмоса в соцсетях.

По словам Торкио, он с детства увлекался астрофизикой и всем, что связано с космосом. Поэтому его интерес прикован и к российской госкорпорации, сообщил ТАСС.

«Это что-то вроде сталкерства. Когда я был подростком, меня очень увлек космос, меня интересовала астрофизика, черные дыры и прочее. Я подписан на Роскосмос и в Instagram, и в Facebook», — рассказал он.

Помимо этого, участники Maneskin продемонстрировали знание русского языка. Правда, оно оказалось далеким от свободного. Музыканты смогли назвать только три слова: «привет», «голый» и «водка».

В ответ на вопрос, слушают ли они каких-то русских исполнителей, итальянцы назвали группу Little Big. Эта команда должна была представлять Россию на Евровидении-2020, но конкурс отменили из-за пандемии. В будущем артистам хотелось бы поработать с Arctic Monkeys и Миком Джаггером.