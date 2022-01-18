Магия по-толерантному. Фанаты Гарри Поттера собираются снять сериал с актерами-азиатами, темнокожими и трансгендерами

В британских СМИ появились новости о съемках нового сериала о Гарри Поттере с толерантным кастом. Например, на роль отца Гарри ищут не белого актера — предпочтительно азиата или темнокожего, на роль матери — небинарную актрису, а Питера Петигрю должна сыграть транс-персона. Однако паниковать не стоит — это всего лишь фанатский проект.

Фанатский сериал

Daily Mail выпустили статью с громким заголовком о выходе сериала про поколение родителей Гарри Поттера с необычным актерским составом. Большинство главных ролей планируется отдать не белым актерам, даже, если в оригинальных фильмах их персонажей играли белые люди.

Например, роль Джеймса Поттера, отца Гарри, будет доступна только актеру «азиатского, черного, африканского, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского происхождения или жителю островов Тихого океана». А роль Лили Эванс планируют отдать «гендерно-неконформной, небинарной или трансгендерной женщине».

На роль Сириуса Блэка будут так же рассматриваться исключительно не белые актеры, но пол у них может быть любой. Указаний по расе Ремуса Люпина нет, но отмечается, что его роль может так же исполнить человек любого пола, а вот предателя Питера Петтигрю должен сыграть «гендерно-неконформный, небинарный или трансгендерный мужчина».

Все это действительно соответствует правде, но авторы статьи забыли упомянуть, что над проектом работает TikTok-блоггерша Меган Макелли. Это будет веб-сериал, который загрузят или на TikTok, или на YouTube. У него не будет показа на платных стриминговых платформах или в кино, а значит и прибыль с него вряд ли найдется. Это не канонический проект, а творчество фанатов для души. Ежегодно снимаются десятки фанатских фильмов по мотивам книг о Гарри Поттере. Они не претендуют на каноничность и уж точно не ждут внимания СМИ.

«Мы стремимся отразить разнообразие фанатской базы в любимых персонажах, представляя людей с другим цветом кожи, необычные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий», — сказала Макелли.

Съемки сериала пройдут на северо-западе США в июне и июле. Для кастинга будут рассматриваться актеры и актрисы со всех уголков мира. Макелли пообещала оплатить билеты всем артистам, которым придется лететь на место съемок. По ее словам, съемки в общей сложности займут около пяти недель.

Настоящий сериал

Впрочем стоит отметить, что слухи о реальных съемках сериала о поколении родителей Гарри Поттера действительно были. В январе 2021 года The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщал о том, что сериал находится на ранней стадии разработки на HBO Max. Руководители стриминга якобы неоднократно беседовали с потенциальными сценаристами, изучая различные идеи для того, чтобы потом презентовать их для запуска шоу.

Подчеркивалось, что все находилось на очень ранних стадиях, и никаких сделок заключено не было.

«В студии или на стриминговом сервисе не разрабатываются сериалы о Гарри Поттере», — говорили HBO Max и Warner Bros. газете.

С тех пор никаких обновлений по проекту не поступало. Впрочем сама мысль о расширении вселенной неудивительна, потому что права на мир Гарри Поттера — это один из самых ценных и прибыльных объектов интеллектуальной собственности Warner Bros.

Никакого криминала

Говоря о Гарри Поттере, невозможно не упомянуть Джоан Роулинг. У нее продолжается война с транс-активистами.

В июне 2020 года Роулинг столкнулась с обвинениями в трансфобии после того, как она высмеяла онлайн-статью, в которой вместо слова «женщины» использовалась фраза «люди, у которых менструация». После этого она также выпустила ряд эссе с защитой собственной позиции, но все это лишь усугубило враждебные настроения по отношению к ней.

Например, в ноябре 2021 года транс-активисты обнаружили дом Джоан Роулинг в Эдинбурге и сфотографировались около него, держа плакаты с надписями, как «транс-освобождение сейчас». Писательница заявила, что активисты сфотографировались таким образом, чтобы на изображении был виден адрес ее дома. По ее словам, эта фотография сделала ее жертвой «доксинга» — акта публикации идентифицирующей информации о ком-либо в Сети.

Участники кампании удалили фотографию на следующий день после публикации. По их словам, решение было принято после того, как они получили «серьезные и угрожающие трансфобные сообщения». Позже все трое активистов закрыли свои аккаунты в Twitter в свете скандала.

Сама Роулинг обратилась за помощью в полицию, поскольку посчитала действия активистов преступлением. Однако 17 января, спустя несколько месяцев после произошедшего, полиция заявила, что не обнаружила преступления в действиях активистов. Против них не будут заводить дело. Об этом сообщил Daily Mail.

Актеры из «Гарри Поттера» Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Эдди Редмэйн, снявшийся в фильмах «Фантастические твари», тоже раскритиковали писательницу за ее замечания.

Гринт, сыгравший Рона Уизли, признался, что чувствовал необходимость встать на защиту трансгендеров. Актер сказал, что, хотя обычно не является авторитетом в таких вопросах, он чувствовал, что должен был высказаться по этой теме.

«Я безмерно благодарен за все, что она сделала. Я думаю, что она чрезвычайно талантлива, и я имею в виду, что ее работы гениальны. Но да, я также думаю, что вы можете очень уважать кого-то и все же не соглашаться с такими вещами», — сказал он в интервью для Esquire.

Недавно он также написал эссе для Times, где вновь упомянул писательницу.

«Я приравниваю Джоан Роулинг к тетушке. Я не всегда согласен со всем, что говорит моя тетушка, но она все равно остается моей тетушкой. Это сложно», — заключил актер.