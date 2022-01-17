Трансгендерные и небинарные актеры примут участие в съемках сериала по «Гарри Поттеру»

Телекомпания HBO планирует начать работу над сериалом по мотивам вселенной Гарри Поттера. При этом в съемках примут участие довольно необычные актеры. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Daily Mail.

Например, роль матери главного героя, Лили Эванс, может сыграть «гендерно-неконформная, небинарная, транс-женщина». Отца Гарри Джеймса Поттера, по задумке авторов, должен сыграть актер азиатского или африканского происхождения. Также на роль могут утвердить этнически неоднозначного или многорасового происхождения.

Роль Питера Петтигрю достанется же «гендерно-неконформному, небинарному транс-мужчине».