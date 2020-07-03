Лукашенко использует образ России в предвыборной гонке. Но показать ее врагом не получается

Установки кампании

«В нынешней кампании бросается в глаза то, что у Александра Лукашенко нет какой-то сильной позитивной программы развития Белоруссии. Он известный консерватор, раньше не горел желанием проводить реформы, а теперь тем более. С годами стало очевидно, что у Лукашенко в мышлении еще больше акцент смещается на удержание власти», — об этом в разговоре с «360» заявил белорусский политолог Александр Класковский.

По его словам, нарратив президентской кампании таков: Лукашенко — защитник независимости Белоруссии. Правда, действия развиваются на неблагоприятном для него фоне: экономический кризис, коронавирус, появление неожиданных сильных конкурентов, резко возросшая политическая активность населения, которую обозреватели назвали даже «подписной революцией». Речь идет об огромных очередях из желающих проголосовать за альтернативных претендентов.

Вся эта ситуация вынудила Лукашенко, с одной стороны, подключить силовой сценарий — репрессии, аресты политических соперников, — а с другой стороны, и он сам, и люди в погонах раздувают тему внешней угрозы. Причем если раньше главной угрозой рисовали Запад, то теперь идут довольно прозрачные намеки на Россию Александр Класковский политолог.

Так, главный потенциальный соперник Лукашенко — бывший руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико — объявлен ставленником российских олигархов. При этом, по словам собеседника «360», «в огород Владимира Путина не решается все-таки белорусское руководство бросать камешек», поэтому звучат достаточно обтекаемые фразы: «противники Лукашенко — это марионетки, за которыми стоят российские олигархи».

«С одной стороны, антироссийская нотка звучит. Вместе с тем белорусская экономика сильно завязана на России. Если Москва смотрит положительно на продление правления Лукашенко, это, конечно, для него плюс. Поэтому Лукашенко чередует заявления о российских марионетках с уверениями в политической лояльности», — добавил политолог.

Например, Лукашенко подчеркнул, что хотел бы видеть от российского руководства более человеческое отношение. По мнению Класковского, в этой фразе заложен «критический заряд». Глава Белоруссии подчеркивает, что за страну идет геополитическое сражение. И если Россия не хочет упустить Белоруссию, то ей стоит более внимательно относиться к соседке.

По сути это означает, в первую очередь, что Минск хотел бы получать российские ресурсы по более выгодным ценам. Последние месяцы Лукашенко возмущался якобы несправедливой ценой нефти. Вопрос утрясли более или менее. А вот с газом он по-прежнему не решен. Лукашенко постоянно ссылается на 75-летие Победы и подчеркивает, что немцам газ Россия продает дешевле, чем Белоруссии, хотя деды в одних окопах воевали Александр Класковский политолог.

Каковы шансы Лукашенко?

По словам собеседника «360», реальный рейтинг Лукашенко на данный момент неизвестен, потому что еще в 2016 году был разгромлен последний независимый социологический институт НИСП. Есть лишь обрывочные данные. Например, в прессу попали сведения, что в апреле в Минске уровень доверия президенту был 24%.

«Не 3%, как утверждают его критики, но, конечно, рейтинг незавидный для человека, который привык считать себя харизматичным лидером и называть себя народным президентом», — добавил политолог.

При этом пока поддержка России была в экономическом плане достаточно сильной, Лукашенко мог повышать уровень жизни. Теперь же средняя зарплата ниже, чем была в долларовом эквиваленте перед выборами 2010 года. Это ощущение экономического тупика подогревает недовольство режимом.

«В Польше уже средняя зарплата в три раза выше, чем в Белоруссии. Так что пропагандистские сказки про белорусскую модель без реформ уже не действуют. Люди раздражены. Особенно в регионах, потому что многие регионы находятся в депрессии, там трудно найти работу. Если раньше глубинка сильнее поддерживала Лукашенко, чем столица, то теперь наоборот все», — заключил Класковский.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей для выдвижения кандидатов, подписи для проверки сдали семь претендентов, в том числе Лукашенко.