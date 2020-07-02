Лукашенко объяснил причины нахождения у власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он не монополизировал власть. Он «взвалил на свои плечи непосильную ношу».

Об этом белорусский лидер заявил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны, пишет газета «Известия». Он напомнил гражданам, что в 1990-х годах прошел референдум. На нем белорусы выбрали сильную власть, которая будет обеспечивать безопасность и стабильность государственного развития.

Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть — взвалил на свои плечи непосильную ношу Александр Лукашенко

Президент отметил, что в то время Белоруссия была «кровавым обрубком большого, великого государства — Советского Союза».

«Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко считает, что многие постсоветские страны им завидуют, ведь Белоруссия спокойно прошла путь становления.

«Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск», — добавил Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии сообщил, что не будет следовать сценарию «заграничных кукловодов». По его мнению это потерей национальной идентичности.