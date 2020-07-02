Лукашенко объяснил причины нахождения у власти
Об этом белорусский лидер заявил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны, пишет газета «Известия». Он напомнил гражданам, что в 1990-х годах прошел референдум. На нем белорусы выбрали сильную власть, которая будет обеспечивать безопасность и стабильность государственного развития.
Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть — взвалил на свои плечи непосильную ношуАлександр Лукашенко
Президент отметил, что в то время Белоруссия была «кровавым обрубком большого, великого государства — Советского Союза».
«Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко считает, что многие постсоветские страны им завидуют, ведь Белоруссия спокойно прошла путь становления.
«Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск», — добавил Лукашенко.
Ранее лидер Белоруссии сообщил, что не будет следовать сценарию «заграничных кукловодов». По его мнению это потерей национальной идентичности.