Лукашенко заявил, что не будет следовать сценарию «заграничных кукловодов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет следовать по сценарию «заграничных кукловодов». Это грозит потерей национальной идентичности.

Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости республики, пишет РИА «Новости».

Если пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят, как я уже говорил, заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками Александр Лукашенко

Он отметил, что текущие реалии ставят белорусский народ перед новым вызовом, испытывающим на прочность многие государства и союзы.

«Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь?» — заявил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что советское время дало Белоруссии возможность впервые в своей истории построить легитимное государство — со своим флагом, гербом и гимном. Однако новому поколению «выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость».

«К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций — свой, а не навязанный внешними силами исторический путь», — отметил он, подчеркнув, что страна будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило.