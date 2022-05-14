Лучше говорить на родине, чем молчать из-за границы

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, как относится к покинувшим страну коллегам и почему не всех эмигрантов считает предателями. «360» публикует монолог дрессировщика об опасности молчания и том, что современной России стоило бы перенять у СССР.

Молчание — триумф зла

Все, что нужно для триумфа зла, — это чтобы хорошие люди ничего не делали. Потому что вокруг тебя все изменится быстрее, чем ты запланировал. Если ты не выражаешь свою позицию, значит, кто-то в это время выскажется и сделает так, как ему было нужно.

В таких ситуациях побеждает зло. Оно более активно и всегда идет напролом. Зло никогда не стесняется показывать ценности, к которым в итоге стремится.

Источник фото: РИА «Новости»

Если ты просто стоишь, как свидетель, значит, оно дойдет, куда хочет. Мне не понять людей, которые надеются отмолчаться. Но всегда хочется задать несколько вопросов их родителям.

Что касается некоторых представителей нашей элиты, которые восемь лет молчали, пока шли бои в Донбассе, а сегодня заняли антироссийскую позицию, то у них просто другие ценности. Свое будущее они связывали не с Россией, а с «цивилизованным миром», потому что у них там дачи, счета в банках, друзья, дети. Многие даже оформили себе заграничные паспорта и гражданство. Они не хотят всего этого лишиться.

Об эмигрантах и предателях

Мне кажется, нужно индивидуально относиться к любому отъезду. Есть люди, которые по своему воспитанию пацифисты. Есть трусы, обыкновенные, банальные трусы. Они уехали, потому что им кто-то сказал, что в Москву сейчас полетят бомбы. Кто-то подвержен панике — ничего с этим не сделаешь.

Другое дело — когда человек уехал и из-за границы поливает грязью родину, отрекается от своего государства. К этим людям адекватно относиться не стоит. Их надо игнорировать, поменьше их транслировать. Они предатели.

Человек, который выступает, критикует и пикетирует внутри страны, вызывает у меня гораздо больше уважения. Потому что он не трус. У него есть свое мнение, он не боится его озвучивать. Он готов отстаивать свои убеждения — и с ним можно и нужно спорить, разговаривать

И в какую сторону будет двигаться это общение, покажет время.

Еще есть те, кто уехал временно: Киркоров поехал на Евровидение — и его назвали предателем. А мне кажется, что это полезный шаг — появиться на Евровидении, откуда была исключена Россия. Ведь для иностранного сообщества Киркоров все равно русский.

Это покажет, что мы не закрылись железным занавесом. Нас не закрыли. Движение есть. А поедет ли Киркоров после Евровидения в Донбасс — вопрос открытый. Это покажет его истинные ценности.

О любови к Отечеству

Мне кажется, самым большим достижением советской идеи было то, что все люди — братья. И что не нужно бояться и стесняться собственного происхождения.

Какое-то время была модной кепочка «Нью-Йорк» с американским флагом. Казалось, что в этом крутость. Сейчас тенденция поменялась — и слава богу. Русский флаг стал национальной гордостью. И этим надо продолжать заниматься.

Источник фото: РИА «Новости»

Кто бы ни пришел к власти, идеология должна сохраняться. Требуется построить механизм, чтобы страна продолжала жить именно в таком направлении. Здесь стоит брать пример с американцев: у них президенты меняются, а все равно они любят свою страну, готовы за нее порвать кого угодно. В этом у них есть сходство с СССР, потому что советский человек тоже очень гордился своей страной.