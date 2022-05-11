Киркоров заявил, что украинская группа может победить на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров считает, что украинская группа может занять первое место на музыкальном конкурсе «Евровидение», который в этом году проходит в Турине. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Вокруг разная речь звучит, украинская в том числе. Безусловно, существует некий акцент на украинскую тему. Многие в зале сидят с украинскими флагами. Наверное, у них даже будут шансы победить, потому что слишком эта тема на слуху и неважно, что они поют, они на сцене и они герои в понимании Европы. А я за музыку», — сказал он.

Артист отметил, что приехал на праздник по приглашению организаторов и не ощущает на себе негативного отношения со стороны европейцев.

Киркоров также подчеркнул, что для него песенный конкурс как был вне политики, так таковым и остался.