Филиппу Киркорову посоветовали «упаковать в чемоданы стразы» и уезжать в Израиль

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что певцу и музыканту Филиппу Киркорову следует «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Причиной такого заявления стал концерт музыканта, на котором якобы присутствовала декорация в виде креста. Резяпов считает, что таким образом певец оскорбляет чувства верующих.

«Мы получили новую выходку [Киркорова], попирающую традиционные ценности, важные для каждого из нас. Он почему-то чувствует свою вседозволенность и занимается святотатством, оскорбляет чувства верующих в непростое для всех время. Думаю, что Киркоров не должен себя сдерживать только в одном: пусть едет в Израиль, аккуратно упаковав в чемоданы свои перья и стразы. Но перед этим считаем необходимым проверить его действия на факт нарушения российского законодательства», — добавил глава движения.

Он также направил соответствующие обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой «провести проверку в отношении Киркорова».