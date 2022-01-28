Спасенная в Подмосковье лосиха идет на поправку. Но в дикой природе ей будет опасно

Состояние спасенной в Подмосковье лосихи улучшилось. Она стоит на ногах, но пока не может самостоятельно питаться. Специалисты уверены, что животное окрепнет через несколько дней, а после полного выздоровления ее можно выпускать на волю. Вот только ее привязанность к людям может сыграть на руку браконьерам.

В Подмосковье спасли провалившуюся в воду лосиху. Животное гуляло по лесу в Талдомском округе и вышло на тонкий лед, который не выдержал веса. На помощь лосихе пришли спасатели, жители и егерь. Один из них добрался до животного и обвязал ее веревкой, рискуя своей жизнью.

Животное удалось вытащить на берег, самка получила переохлаждение и не могла передвигаться самостоятельно. Лосиху начали растирать и массировать. По словам директора охотничье-рыболовного хозяйства «Темповское» Геннадия Волчкова, мышцы животного сводило от судороги. Спустя некоторое время самка начала подавать признаки жизни и замотала головой.

«Загрузили [животное] на транспортное средство и повезли на базу. Нужно было фиксировать ему голову в определенном положении. Если лосиха закинет голову, то может захлебнуться собственной отрыжкой», — рассказал Волчков.

Вскоре лосиху отвезли на охотбазу, где животное отогревали и массировали. Постепенно самка стала проявлять активность, она шевелила ногами и поднимала голову. Специалисты считают, что лосиха идет на поправку. Если бы не среагировали вовремя, то она бы погибла.

Чудесное спасение

Спасатели предположили, что лосиха кормилась вдоль реки, где провалилась. Они не исключили, что ее кто-то мог спугнуть, поэтому она побежала по льду. Спасти ее оказалось не так просто. Несмотря на то, что животному меньше года, она достаточно тяжелая, а вода только добавляла вес. Спасатели ни на минуту не отходили от животного: ей беспрерывно делали массаж, на берегу, в дороге и в охотничьем хозяйстве.

Спустя день лосиха встала на ноги, что является хорошим знаком. По словам Волчкова, у лосихи также выровнялось дыхание по сравнению со вчерашним днем. Сейчас за животным периодически следят ветврачи, они вводят антибиотики и ставят капельницы.

Пока что самка не может есть самостоятельно. Спасатели ночью поили ее глюкозой и сахаром. Теперь в рационе животного молоко, а егеря помогают ей питаться — заливают еду и массируют шею, чтобы самка лучше ее проглатывала.

Даже небольшой диетический прием пищи вернул лосихе силы. Она начала бить копытом и не давалась спасателям. В скором времени лосиха перейдет на овсянку.

Прогнозы для животного

Точный прогноз по состоянию лосихи никто не может дать. Геннадий Волчков предположил в разговоре с «360», что животное через три дня уже окрепнет и ее выпустят на улицу.

«Посмотрим, как она будет себя вести. Если будет себя активно вести, тогда возвратим ее сюда, в наш лес. Другого не дано», — рассказал Волчков.

Правда это может произойти далеко не сразу. Заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Вайсман объяснил, что лосиху придется довольно долго лечить.

«Во-первых, у нее сильный стресс. Во-вторых, сильное переохлаждение организма. Пока она не ест, она вся на препаратах. Сегодня встала на ноги — это хороший признак для скотины, но пока не ест. Неясно, как скажется это сильное переохлаждение для организма. Может, у нее простужены почки», — предположил специалист.

Долгое лечение может привести к другой проблеме — привыканию к людям. По словам Вайсмана, в Талдомском округе встречаются браконьеры. Животное не будет бояться их, поэтому злоумышленники смогут беспрепятственно ее убить. Бродячие собаки тоже будут представлять опасность для лосихи, поэтому специалист уверен, что рядом с людьми ей будет безопаснее.