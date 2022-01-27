Провалившуюся под лед лосиху спасли в Подмосковье

В Московской области вытащили из реки провалившуюся под лед молодую лосиху. Животное прогуливалось по лесу в Талдомском округе Подмосковья и неосмотрительно вышло на тонкий лед водоема.

В результате лед не выдержал веса лосихи: животное провалилось под воду в 80 метрах от берега. На помощь пришли жители и спасатели, а также местный егерь. Один из них сумел добраться до лосихи и обвязал ее веревкой. При этом он сам рисковал жизнью и дважды проваливался в реку.

В результате замерзающую лосиху сумели вытащить на берег. Там ее начали активно растирать и укрывать одеждой. Из аптеки привезли препараты для стимуляции сердца. Животное выжило и сейчас приходит в себя в Талдомском охотхозяйстве. Для нее уже придумали имя — лосиху назвали Машка.

Ранее сообщалось, что в Британии придумали оригинальный способ по спасению животных. Специалистам удалось вытащить из болота собаку с помощью дрона и сосиски. Спасатели подчеркивают, что идея по спасению была сумасшедшей, но специалисты все равно решили взять ее на вооружение.