«Животное бы не выжило». Спасатели рассказали, как помогли провалившейся под лед лосихе в Подмосковье

Сохранить жизнь провалившейся под лед в Подмосковье лосихи помогли оперативные действия спасателей. Об этом рассказал «360» заместитель начальника ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.

По словам Проценко, очевидец заметил на канале имени Москвы провалившегося под лед лося и вызвал спасателей. Бригада в этот момент патрулировала близлежащую территорию, поэтому довольно быстро прибыла на место проишествия.

«Лось находился в отдалении от берега, уже без сил, но смена приняла решение помочь животному. Были соблюдены все необходимые для безопасности условия: один из спасателей был одет в спецкостюм и обвязан веревкой. С дополнительной веревкой он подобрался к лосю, обвязал его. В это прибыло усиление в лице пожарных. Совместными усилиями животное вытащили из воды», — рассказал Александр Проценко.

Животное получило переохлаждение и не могло передвигаться самостоятельно. Спасатели начали его растирать, чтобы привести в чувство. Вскоре прибыли егери и отвезли лося на охотбазу, где лосиха смогла бы отогреться.

Проценко добавил, что сейчас животное пришло в себя, отогрелось и идет на поправку. Он подчеркнул, что если бы спасатели вовремя не среагировали, лосиха бы погибла, а сейчас его здоровью ничто не угрожает. Когда она полностью оправиться, ее вернуть в естественную среду обитания.

Спасатель также отметил, что нынешнее событие — своеобразный реванш за сбитого в ноябре прошлого года лося. Тогда сохранить жизнь животному не удалось.

Ранее сообщалось, что в Талдомском районе Подмосковья из водоема спасли лосиху. Она гуляла по лесу и вышла на лед реки. Хрупкий настил не выдержал и животное провалилось под воду.