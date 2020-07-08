Ливень превратил улицы Геленджика в реки. Туристов это не напугало, а местные давно привыкли

После сильной засухи в Краснодарском крае Геленджик накрыл долгожданный ливень. Дождь оказался настолько мощным, но улицы города превратились в бурлящие реки. Потоки воды сбивали людей с ног, но спустя пару часов туристы уже смогли продолжить свой отдых.

Ливень обрушился на Геленджик днем 8 июля. Дождь шел меньше часа, но за это время успела выпасть полумесячная норма осадков. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что на улицах было 25,5 миллиметра воды.

«Потоки, которые быстро сошли в море, успели принести на некоторые улицы и части набережной камни и грязь. На пересечении улиц Островского и Кирова вода подняла асфальт», — написал он в Instagram.

Дождь затопил центральную часть Геленджика, превратив улицы в настоящие реки с сильным течением. Местные жители сразу же начали делиться видео в соцсетях. На некоторых кадрах видно, что прохожие помогали выбраться из воды тем, кого поток сбил с ног. Вода с большой скоростью просто уносила людей в море.

Некоторые добровольно катались на волнах, махая рукой зевакам. Этого мужчину не смутила ни грязная вода ни большая скорость течения.

Потоп довольно быстро закончился, а на уборку последствий отправили 35 коммунальщиков и шесть единиц техники.

«Смывается грязь, убираются камни. В городе обнаружено несколько больших упавших веток, их распиливают. Стараемся вести работы так, чтобы не мешать гуляющим отдыхающим», — подчеркнул мэр Геленджика.

Последствия стихии

Местная жительница Юля Альберх рассказала «360», что после потопа набережную действительно сразу же стали приводить в порядок.

«Убирают грязь, мусор и все подобное. Размыло немного пляжи в Геленджике, поэтому все убирается», — отметила девушка.

Источник фото: instagram.com/redcatgelendzhik

Несмотря на то, что всю воду с улиц смыло в море, люди все равно продолжают купаться и отдыхать. При этом разгул непогоды навредил некоторым заведениям.

«В городе идет обычная жизнь. <…> Работает не все исправно. Пострадали некоторые кафешки в Геленджике. Они не работают, потому что у них подмыло все летние веранды, они убирают всю грязь, высушивают стулья и столы», — поделилась Альберх.

Девушка подчеркнула, что подобные потопы из-за погоды иногда случаются в городе, поэтому местные привыкли к таким явлениям.

Отчасти такой ливень на руку местным жителям. Перед дождливым днем в Геленджике была сильная засуха. Из-за жаркой погоды водохранилище, обеспечивающее водой город, почти обмелело, поэтому воду начали подавать по графику. Вода начала течь из кранов только утром и вечером, в определенные часы.

«Я, конечно, надеюсь, что после таких грозовых ливней у нас вода будет идти круглосуточно. На сегодняшний день у нас вода идет строго по часам», — рассказала местная жительница Наталья.

Непогода застала женщину на улице, когда она не смогла открыть дверь автомобиля. По словам Натальи, причина ежегодных потопов кроется в ливневках, которые не справляются со своей работой.

«Огромные потоки воды идут именно из люков. Сегодня возле ЖК „Акватория“ на высоте полутора метров шли огромные потоки именно из ливневки, из люков», — заявила Наталья.

Еще одна жительница Геленджика, Янина Кравцова, заметила, что город во время сильных ливней заливает каждый год. На этот раз осадки были весьма обильными, из-за чего начались проблемы с электричеством.

«Да, перебои с электричеством [сейчас] чаще, чем обычно», — сказала женщина.

Она добавила, что на пляжах стало стало меньше людей, но туристы все равно продолжают загорать. Отдыхающих будет не так много ближайшие пару дней, пока море будет грязным. Потом все вернется в прежний режим.