Смерч обрушился на Геленджик и испортил отдых туристам. Видео

Погода преподнесла сюрприз жителям и гостям Геленджика. На черноморское побережье обрушились смерчи. Пользователи социальных сетей поделились фото и видео этого явления.

По словам очевидцев, воздушная воронка быстро пронеслась за пределами бухты, после чего начался сильный дождь.

Выходящий из облаков смерч доставал практически до глади моря.

Пролетел он и над городскими постройками.

Те, кто купался в море, быстро начали плыть к берегу после появления воздушной воронки.

Отдыхающие на пляже тоже собрались достаточно быстро и ушли, пока не начался сильный ливень.

Но для жителей приход смерчей и дождей оказался радостным событием. В Краснодарском крае уже несколько дней среднесуточная температура превышает норму на 10 градусов. Такие данные привело МЧС.