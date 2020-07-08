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    08 июля 2020, 14:45

    Смерч обрушился на Геленджик и испортил отдых туристам. Видео

    Анатолий Минкин

    Погода преподнесла сюрприз жителям и гостям Геленджика. На черноморское побережье обрушились смерчи. Пользователи социальных сетей поделились фото и видео этого явления.

    По словам очевидцев, воздушная воронка быстро пронеслась за пределами бухты, после чего начался сильный дождь.

    Выходящий из облаков смерч доставал практически до глади моря.

    Пролетел он и над городскими постройками.

    Те, кто купался в море, быстро начали плыть к берегу после появления воздушной воронки.

    Отдыхающие на пляже тоже собрались достаточно быстро и ушли, пока не начался сильный ливень.

    Но для жителей приход смерчей и дождей оказался радостным событием. В Краснодарском крае уже несколько дней среднесуточная температура превышает норму на 10 градусов. Такие данные привело МЧС.