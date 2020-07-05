Россиян предупредили об аномальной жаре

Синоптики из Гидрометцентра предупредили жителей нескольких регионов России об аномальной жаре. В некоторых местах температура может подняться до 43 градусов.

По данным специалистов метеорологического центра, в Саратовской области с 5–7 июля температура воздуха поднимется до плюс сорока градусов по Цельсию. Жаркая погода также ждет жителей Ростовской (плюс 40-41 градус), Астраханской (плюс 40-42 градуса) областей и Калмыкии (42-43 градуса).

Чуть менее жарко будет под Белгородом, Воронежем и Тамбовом. Там столбики термометров поднимутся до отметок плюс 35-40 градусов.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», — указано в сообщении Гидрометцентра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что первые шесть месяцев текущего года оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодными явлениями в России, так как погода обновила 130-летний рекорд.