Рабочий погиб после задымления в шахте в Кузбассе

В результате задымления на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погиб один рабочий. Информацию об этом подтвердили власти региона.

«Один человек погиб», — написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Он, ссылаясь на Кузбасский центр медицины катастроф, сообщил, что 43 человека пострадали, двое — в тяжелом состоянии, состояние еще 41 шахтера врачи оценивают как легкое или средней тяжести.

Утром 25 ноября появилась информация о задымлении на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области. Под землей находились 287 горняков. На место приехали спасатели и начали вытаскивать людей из шахты.

Представитель регионального Центра катастроф сообщил, что все пострадавшие шахтеры проходят осмотр. На месте создан оперативной штаб, его возглавил Цивилев.

Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося. За нее будут отвечать представители Кемеровской межрайонный прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.