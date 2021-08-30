«Лекарство от всего» может не сработать. Поливакцина убьет ковид, но рискует споткнуться на гриппе

В России завершились доклинические исследования новой вакцины от коронавируса. Новый препарат обещают вводить без помощи инъекций, кроме того, прививка может стать щитом и от обычного гриппа. Но эксперты считают, что в поливакцине нет необходимости. Достаточно масштабной вакцинации большинства населения.

Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева завершили доклинические исследования собственной вакцины от СОVID-19. До конца этого года ученые планируют приступить к испытаниям с участием добровольцев. Новый препарат должен защищать не только от коронавируса, но и от гриппа А.

Вакцина, как и препарат НИЦЭМ имени Гамалеи, была разработана на базе ослабленного вируса гриппа. Отличается лишь способ доставки части гена коронавируса в организм: в «Спутнике V» это аденовирус, в препарате от НИИ Смородинцева это будет вирус гриппа, уточнил РБК.

О начале разработки в НИИ гриппа имени Смородинцева новой отечественной вакцины против коронавирусной инфекции стало известно в апреле. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На тот момент перейти к клиническим испытаниям вакцины собирались осенью нынешнего года.

Грипп остановит ковид

Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников подтвердил «360» сходство препаратов, созданных в НИИ гриппа имени Смородинцева и НИЦЭМ имени Гамалеи. Ученый пояснил, что это векторная вакцина.

«Но вирус гриппа более изучен, есть живые гриппозные вакцины, например, и у нас в стране такие вакцины были разработаны. Поэтом введение векторной вакцины на основе вируса гриппа ожидаемо может вызвать меньше реакции, чем тот же аденовирус. Не думаю, что могут быть противопоказания, но нужно смотреть, насколько эффективно она покажет себя в клинических испытаниях», — сказал Игорь Красильников.

Эксперт отметил, что, по его сведениям, новую вакцину собираются сделать интраназальной. Она будет впрыскиваться в нос с интервалом в две недели. Игорь Красильников отметил, что такой способ введения препарата не снизит эффективность и особенно важен для борьбы с вирусом гриппа.

«В данном случае такая вакцина будет вызывать мукозальный иммунитет. То есть антитела будут образовываться уже непосредственно в носоглотке, куда вводится вакцина. Поэтому она должна быть достаточно эффективна. Но я не уверен, что эта вакцина будет защищать именно от двух вирусов», — подчеркнул эксперт.

Грипп сложнее ковида

Если новый препарат удастся, он станет поливакциной: одно лекарство против нескольких болезней. Для респираторных инфекций подобных вакцин пока нет. Но такой препарат, помимо НИИ гриппа имени Смородинцева, пытается получить и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», написал RG.ru.

Разработки в той же области ведет и Pfizer. Moderna амбициозно заявила, что ее специалисты работают над вакциной против 10 вирусов. Большинство исследователей настроены как минимум на двух «зайцев»: ковид и грипп. Вот только ежегодные модификации этих вакцин будут слишком дорого стоить.

Руководитель клиники «Рассвет», где проводятся клинические исследования тестов и вакцин против COVID-19, Алексей Парамонов отметил, что не стоит проводить полную аналогию коронавируса с гриппом. По словам специалиста, вирус гриппа намного сложнее и его способность к мутациям намного выше.

Поэтому нет оснований считать, что человечеству будет ежегодно требоваться новая вакцина от COVID-19. Кроме того, если все же удастся вакцинировать большую часть населения, циркуляция коронавируса начнет угасать и вирус будет меньше мутировать.