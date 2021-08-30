НИИ гриппа имени Смородинцева завершил доклинические испытания новой вакцины от коронавируса

НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева объявил о завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса. До конца года могут начаться исследования с участием добровольцев.

О завершении этого этапа исследований заявил директор института Дмитрий Лиознов, сообщил ТАСС.

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции», — рассказал специалист.

По его словам, этот препарат должен защищать от коронавируса и от гриппа А. Лиознов уточнил, что если все разработки будут проходить успешно, то уже до начала нового года институт приступит к клиническим исследованиям этого препарата.

Доклинические исследования вакцины от коронавируса на основе вируса гриппа были начаты 16 июля 2020 года. Тогда препарат испытывали на животных. По словам разработчиков, ослабленная версия коронавируса используется ими как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. Консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки, уточнили в институте.