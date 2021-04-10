Российские ученые начали разрабатывать еще одну вакцину от коронавируса

В России начали разработку еще одной вакцины против коронавируса. В ближайшее время ожидаются первые результаты. Об этом сообщил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Работы ведутся на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева.

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против коронавируса», — предало слова министра РИА «Новости».

По словам директора института Дмитрия Лиознова, клинические испытания этой вакцины планируется начать уже осенью. Получается, зимой или следующей весной препарат может стать доступным.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее сообщила, что при увеличении темпов вакцинации и сохранении мер профилактики заболеваемость ковидом в России может снизиться уже к концу весны. По ее словам, темпы заболеваемости снижаются, так как благодаря масштабной вакцинации все больше людей приобретают иммунитет к новому вирусу.