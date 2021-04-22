Огромные глыбы в движении. Ледоход смял набережную и угнал три судна на Амуре

Ледоход на Амуре разрушил набережную в Хабаровске и «угнал» сухогруз и два буксира. Но буйство стихии можно было предотвратить взрывами или другими работами по ослаблению льда.

Часть набережной имени адмирала Г. И. Невельского в Хабаровске разрушил амурский ледоход. Из-за высокого уровня воды огромные глыбы льда буквально выдавило из реки. Льдины снесли своей массой металлические ограждения, заполонив часть пешеходной зоны. Участок уже огородили.

На место выехала оперативная группа МЧС, которая будет разбираться в ситуации. Горожане в это время фотографировались на фоне гигантских ледяных валунов и снимали видео о том, как стихия атакует сушу.

Кроме набережной, лед из Амура выходит из берегов в разных частях региона. Где-то ледяные глыбы даже перекрывают междугородние дороги, а в некоторых поселениях прибывшая вода затопила постройки, сообщили «Аргументы и факты».

Пока движение льда прекратилось.

Ледяной угонщик

Помимо разгрома на набережной, ледоход также сорвал с частной зимней стоянки в районе завода «Амуркабель» три судна. Льдинами их понесло вниз по течению по Амурской протоке. Контроль над сухогрузом в течение суток отвоевал экипаж, который в это время находился на борту судна, написало информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Два буксира без людей на борту через несколько километров встали на отмели у берега. Ночью один из них под напором льда сошел с мелководья и снова двинулся по Амурской протоке. Другое судно удалось вернуть.

Это не первый случай, когда стихия похищает суда. Неделю назад в Тюмени ледоход унес пять речных теплоходов. Швартовочные тросы оборвались из-за мощного напора ледяных глыб, и суда унесло течением. Теплоходы остановились лишь после того, как всей группой врезались в опору автомобильного моста. Команд на борту не было.

Ледоход можно ослабить

Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов рассказал «360», что смягчить ледоход вполне под силу человеку.

«Климат мы изменять пока, к счастью, не можем, но можем изменять прочность ледового покрова. Его можно резать, взрывать, разрушать химическим методом, чтобы поскорее растаял. Есть целый набор мероприятий, которые позволяют смягчить последствия ледоходов. Их регулярно проводят, например, в Якутске, где ледоходы могут дать серьезные последствия», — объяснил гидролог.

При этом Михаил Болгов отметил, что мосты и набережные обычно проектируют с учетом ледовой нагрузки — они должны непременно учитывать такой фактор, как ледоход. Ведь это в Хабаровске не новость. Так что либо проект набережной был слабый, либо природное явление в этот раз аномальное.

В ожидании выходных

Нельзя сказать, чтобы известие о массивном ледоходе было неожиданностью — на этой неделе раньше обычного вскрылась Амурская протоке, которая вскрылась раньше основного русла главной дальневосточной реки. При этом местные жители отмечают в соцсетях, что взрывные работы на льду этой весной не вели.

Сейчас вода у Хабаровска, по информации Дальневосточного УГМС, достигла отметки в 366 сантиметров. Однако активный ледоход, скорее всего, вернется выходных. Вода может подняться до 450 сантиметров, что уже можно расценивать как угрозу затопления.