Гольфстрим замедлился. Нынешнему климату конец?

Группа исследователей выявили замедление Гольфстрима и предупредила о суровых погодных явлениях из-за его ослабления. Но российские специалисты считают, что паниковать пока рано.

Ученые обнаружили максимальное замедление в Атлантической меридиональной циркуляции, которая сильно влияет на климат, сообщили на сайте Потсдамского института изучения климатических изменений. Исследователи отмечают, что один из элементов системы — течение Гольфстрим — беспрецедентно ослабело за последнюю тысячу лет.

«Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, которая перегоняет теплую поверхностную воду с экватора на Север и отправляет холодную слабосоленую глубокую воду на Юг. Течение переносит примерно 20 миллионов кубических метров воды в секунду, что превышает в 100 раз течение реки Амазонки», — объяснил инициатор исследования Штефан Рамшторф.

Согласно нынешнему исследованию, Атлантическая меридиональная циркуляция была относительно стабильной до конца XIX века. После окончания небольшого ледникового периода в 1850 году океанические течения стали сокращаться. Второе сокращение течений произошло после середины XX века.

Предыдущие научные работы Рамшторфа показали, что с середины XX века океан стал замедляться на 15%. Ученые связывали это с глобальным потеплением.

Причины и возможные последствия

Замедление Гольфстрима встревожило авторов исследования. По их мнению, скорость течения уменьшилась из-за глобального потепления, вызванного парниковыми газами. Изменение климата нарушает механизм функционирования, так как обильные осадки и таяние ледников увеличивает количество воды на поверхности океана. Это уменьшает соленость, а значит и плотность воды.

Однако паниковать из-за глобальной климатической катастрофы все еще рано, считают специалисты. Доктор географических наук, профессор РГГМУ Валерий Малинин объяснил «360», почему говорить о новом ледниковом периоде еще рано.

В истории Гольфстрима часто наблюдались аномалии как с температурой, так и со скоростью его течения. Гольфстрим может менять свою массу и температуру воды, и это очень сильно меняется со временем Валерий Малинин.

Климатолог также напомнил об аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе и об опасениях о том, что взрыв повлияет на Гольфстрим и изменит круговорот воды.

Замедление Гольфстрима взволновало европейское научное сообщество. Авторы исследования обеспокоены тем, что снижение скорости Атлантической меридиональной циркуляции может привести к суровым погодным явлениям. Однако, по мнению климатолога Александра Чернокульского, замедление Гольфстрима не повлияет на погоду.

«Гольфстрим — это лишь малая часть. Это один из мифов, что Гольфстрим утепляет Европу. Он влияет на погоду где-то на 10%», — пояснил научный сотрудник.

Погодный антирекорд

За последнее время человечество столкнулось с аномальными погодными условиями, которые заставили вновь задуматься о проблемах изменения климата. Пример тому — аномальные холода в обычно жарких регионах Европы и Северной Америки, о которых ранее писал «360».

Причиной снегопада и морозов стало, по мнению специалистов, разрушение полярного вихря — потока воздуха над Полярным кругом. Его части отошли в сторону Европы и США и вызвали аномальный холод, который повлек за собой гибель людей и нарушение передвижения.