Теплоходы унесло течением в Тюмени из-за ледокола

Швартовочные тросы пяти речных теплоходов оборвались из-за мощного напора ледяных глыб в Тюмени, после чего суда ушли в свободное плавание. Об этом сообщил «МИР 24».

Теплоходы понесло по течению. Вскоре группа судов врезалась в опору автомобильного моста, благодаря чему остановилась.

Прокуратура начала проверку. Экипажей на теплоходах не было.

Ледоход на реках Тюмени начался почти на неделю раньше обычного.

Ранее половодье пришло в Приморье. Уровень рек увеличился почти до четырех метров. Самые резкие подъемы уровня воды — до 80 сантиметров за сутки — зафиксированы в среднем течении Уссури, на реках Большой Уссурке, Малиновке, Бикин.