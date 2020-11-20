Владивосток затянуло льдом. Во время ЧС нет света и тепла, но осталось чувство юмора

Приморье накрыло метелью и ледяным дождем. В итоге регион остался без связи, света и воды. На машинах и деревьях лед толщиной несколько сантиметров, дороги превратились в катки, по всему Владивостоку повалены деревья и вышки сотовой связи, оборваны провода. Власти уже объявили режим ЧС. Но для жителей Дальневосточного региона это не в новинку — такие природные катаклизмы случаются там каждый год.

Накануне по Приморью прокатилась волна непогоды: метели, ледяные дожди и сильные порывы ветра привели к тому, что столица региона оказалась обесточена. Сотни домов остались без воды, тепла и света. Блокировано движение транспорта — из-за обрыва проводов в городе нет электричества, а дороги превратились в каток.

Во всем Приморье с 19 ноября действует режим ЧС. Уже 20 ноября в столице региона открылись пункты временного размещения для горожан, где они могут получить помощь — воду, питание, обогрев и поддержку психолога.

Без электричества и воды — даже холодной — до сих пор остается более полутора тысяч домов во Владивостоке, примерно столько же не имеет только отопления и электричества. Местные жители массово скупают газовые печи и баллоны, чтобы греть воду и готовить еду. Водопроводную воду раздают в некоторых школах и специально оборудованных точках.

Из-за обрыва линий электропередачи оказались обесточены водопроводы, сейчас власти работают над тем, чтобы их заполнить. Губернатор области заявил, что уже обратился за помощью к Тихоокеанскому флоту, а пока подмога не придет, приморцам стоит запастись терпением.

Власти города и региона просят жителей оставаться дома, не водить детей в школы и детские сады. Работодателей просят организовать удаленную работу для своих сотрудников. При этом связи, в частности стабильного интернета, в регионе нет все из-за того же обрыва проводов.

«Хрустальный» Владивосток

Многие владивостокцы делятся фотографиями и видеозаписями того, с чем им пришлось столкнуться при выходе на улицу. Например, популярны в Сети фотографии обледеневших машин — только вот корка льда на них не несколько миллиметров, к чему привыкли и в европейской части России, а несколько сантиметров.

Некоторые автолюбители просто не смогли открыть свои машины из-за слоя льда.

Другим, все же оказавшимся в салоне, пришлось искать способ очистить стекло.

Разошлось видео того, как девушка справилась с такой серьезной наледью без молотка и лома. У нее на этот случай нашелся более элегантный инструмент.

Владивосток не удивлен

Многие жители Приморья отметили, что на самом деле такие стихийные бедствия настигают регион далеко не в первый раз — смена сезонов каждый год дается Владивостоку и окрестностям нелегко.

Подтвердил это и замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Он объяснил, что на Дальнем Востоке практически каждый год проходят циклоны, летом они приносят сильные ветры, а в межсезонье еще и гололед. Как раз из-за обледенения вместе с сильными порывами ветра во Владивостоке и падали линии электропередачи, деревья и столбы.

И несмотря на сложную ситуацию, местные жители не теряют настроя и чувства юмора. В Twitter появился тег в поддержку пропавших в городе коммунальных услуг:

Не устают люди и шутить по поводу стихии, прошедшей через город.

Некоторые вспомнили о том, что во всем виновато американское правительство. Остановившие жизнь города природные катаклизмы в шутку называют работой новоиспеченного американского президента Джо Байдена.