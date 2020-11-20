«Хрустальный» Владивосток остался без света и тепла. Видео и фото

В покрытом льдом после дождя и снега Владивостоке с 19 ноября действует объявленный властями режим чрезвычайной ситуации. По всему городу работают аварийные бригады и расчеты МЧС. Горожанам посоветовали не выходить без нужды из дома и тем более не садиться за руль. Сотни домов лишились, света, тепла и воды.

По данным издания «Новости. Владивосток», 20 ноября без электроснабжения будут обходиться жители 1700 домов. Без отопления, горячей и холодной воды — еще тысяча.

Причиной стали многочисленные обрывы проводов, в том числе, на насосных и тепловых узлах. Аварийные службы не успевают устранять повреждения, и число отключений постоянно увеличивается. На дорогах Владивостока сейчас работает 151 единица техники. Из них 123 — основная техника: 12 распределителей химреагентов, 27 пескоразбрасывателей, 45 тракторов-щеток, шесть грейдеров, 11 снегоочистителей с отвалами, восемь единиц малой техники и один снегопогрузчик. Также на дорогах работает 28 единиц вспомогательной техники.

С самого утра Владивосток встал в пробках. На некоторых улицах проезд закрыт. Власти попросили горожан не выходить на улицы, не водить детей в детсады и школы, а работодателей перевести сотрудников на удаленку.

Уборка дорог и тротуаров продолжилась и ночью. Упало около 4,5 тысячи деревьев и крупных веток.

Движение трамваев и троллейбусов пока невозможно, на маршруты вышло 440 автобусов и два электробуса.

Синоптики сообщают, что 20 ноября ожидается ухудшение погодных условий.