Ледяной дождь оставил без света и воды дома в Приморье

Власти Приморского края решили ввести режим ЧС в городе Артеме. Сегодня на него обрушился ледяной дождь и сильный ветер. Больше всего от непогоды пострадали южные районы.

«Режим ЧС введен в Артемовском городском округе. Сейчас там без света остаются более 380 многоквартирных и почти 3,5 тысячи частных домов, обесточены насосные станции», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы правительства края.

По их данным, в результате непогоды без тепла остались около 1,5 тысячи жителей, без воды — около 20 тысяч. Сильно пострадали от дождя и ветра Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. Также повреждены электросети во Владивостоке и на острове Русском. Продолжаются ремонтные работы на поврежденных участках.

Глава Приморья Олег Кожемяко призвал в четверг жителей региона в ближайшие день-два отказаться от поездок. Он также разрешил не водить детей в школы и детские сады и самим не ездить на работу. Это решение поможет работникам дорожных служб быстрее справиться с последствиями непогоды.