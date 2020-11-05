Лечение на полу. Как пациенты с коронавирусом оказались в коридорах госпиталя Вологды
Люди в коридорах
В субботу в соцсетях появились снимки из моногоспиталя на Советском проспекте в Вологде. Пациенты лежали на полу и на койках, поставленных в коридоре. В посте говорилось, что людям приходилось часами ждать скорую помощь, а потом в стационаре их якобы размещали в коридорах в верхней одежде.
Местный житель Владимир Костерин, чья сестра оказалась в таких условиях, рассказал, что в госпитале не хватает мест, хотя власти говорят, что все под контролем.
Ситуация стала еще хуже! Теперь больные лежат не просто в коридоре, а прямо на полу! А там сквозняки. И что бы ни утверждали официальные лица — по ночам холодноВладимир Костерин.
Костерин жаловался на то, что врачи не выполняют свои должностные обязанности. Например, врач в понедельник не заступил на смену и его работу выполняют медсестры.
В департаменте здравоохранения Вологодской области опровергли информацию о том, что в госпитале на Советском проспекте не хватает мест для пациентов с коронавирусом. В ведомстве заявили, что больные устроили саботаж и специально легли на полу в коридоре.
«В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ. <…> Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты», — говорится в сообщении депздрава.
В ведомстве заверили, что в отделении провели капитальный ремонт и все помещения находятся в отличном состоянии. В ответ на нападки Костерина о том, что врачи не работают, в департаменте отметили, что доктора в экстренном порядке вывели из отделения из-за ухудшения самочувствия.
Болеющая Вологодская область
По информации на 5 ноября, в Вологодской области за сутки 110 человек заразились коронавирусом. Это рекорд для региона. А за первые пять дней ноября COVID-19 выявили у 533 жителей области.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 7548 зараженных. Больше всего больных в Вологде (2166) и Череповце (2741). Конкретно в вологодском моногоспитале на Советском проспекте лечатся 287 человек. Стационар рассчитан на 300 коек.
На территории Вологодской области действуют ограничительные меры в связи с пандемией. А режим повышенной готовности продлили до 30 ноября.
Другие случаи
1 ноября жительницу Томска привезли в медсанчасть № 2 с высокой температурой, а диагностика показала двустороннюю пневмонию. Первые 20 часов после приезда она сидела в больничном коридоре и ждала медпомощи.
«Моя мать, заслуженный человек, вырастившая в одиночку двух сыновей, бабушка четырех внучек, спала под кроватью на полу. Дозвониться куда‑то по горячим линиям невозможно. Если дозваниваешься, то просто говорят, что ничем не могут помочь», — рассказал сын женщины Евгений.
Мать другой жительницы Томска, Ирины, тоже привезли в городскую больницу 1 ноября. Врача ей назначили только на следующий день, хотя она задыхалась.
В минувший понедельник в одной из больниц еще одной пациентке предложили «сидячую» госпитализацию. До этого в Сети появилось видео, снятое, как утверждается, в городской медсанчасти № 2. На нем видно, что пациенты лежат на койках в коридоре, потому что в палатах нет мест. При этом в администрации Томской области утверждали, что 31 октября в регионе были свободны 40,5% больничных коек, а 1 ноября — 39,8%.
В конце сентября в Уфе пожилая женщина три часа пролежала на полу в палате, запертой на ключ. Они звонили врачам с просьбой о помощи, но им не ответили.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера вечером маму моего мужа положили в 18ую больницу с подозрением на короновирус. Сегодня мы получили такое видео. Халатность врачей просто ужасает! Помогите пожалуйста привлечь внимание к этой ситуации, предать огласке, сделайте репост! У мамы температура 39,4 пол дня никто даже не подходит!
Об истории узнал «360» от жителя Уфы Урала Ахмерова, который получил сообщение от своей матери. Она прислала видео из городской клинической больницы № 18, куда она поступила с подозрением на COVID-19. Она рассказала, что одна из пациенток упала и лежала более трех часов. Причем больной становилось хуже: у нее поднялась температура до 39,4, она почти не могла говорить.
В итоге Ахмеров позвонил в прокуратуру, и сотрудники больницы после этого начали действовать — мать мужчины перевели в другую палату, упавшую бабушку подняли и сообщили, что выпишут.