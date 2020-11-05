Лечение на полу. Как пациенты с коронавирусом оказались в коридорах госпиталя Вологды

В соцсетях появились фотографии лежащих на полу и на койках в коридоре госпиталя в Вологде пациентов. В департаменте здравоохранения это происшествие объяснили необычно, сказав, что так люди протестовали и сами решили лечь в коридоре больницы.

Люди в коридорах

В субботу в соцсетях появились снимки из моногоспиталя на Советском проспекте в Вологде. Пациенты лежали на полу и на койках, поставленных в коридоре. В посте говорилось, что людям приходилось часами ждать скорую помощь, а потом в стационаре их якобы размещали в коридорах в верхней одежде.

Местный житель Владимир Костерин, чья сестра оказалась в таких условиях, рассказал, что в госпитале не хватает мест, хотя власти говорят, что все под контролем.

Ситуация стала еще хуже! Теперь больные лежат не просто в коридоре, а прямо на полу! А там сквозняки. И что бы ни утверждали официальные лица — по ночам холодно Владимир Костерин.

Костерин жаловался на то, что врачи не выполняют свои должностные обязанности. Например, врач в понедельник не заступил на смену и его работу выполняют медсестры.

В департаменте здравоохранения Вологодской области опровергли информацию о том, что в госпитале на Советском проспекте не хватает мест для пациентов с коронавирусом. В ведомстве заявили, что больные устроили саботаж и специально легли на полу в коридоре.

«В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ. <…> Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты», — говорится в сообщении депздрава.

В ведомстве заверили, что в отделении провели капитальный ремонт и все помещения находятся в отличном состоянии. В ответ на нападки Костерина о том, что врачи не работают, в департаменте отметили, что доктора в экстренном порядке вывели из отделения из-за ухудшения самочувствия.

Болеющая Вологодская область

По информации на 5 ноября, в Вологодской области за сутки 110 человек заразились коронавирусом. Это рекорд для региона. А за первые пять дней ноября COVID-19 выявили у 533 жителей области.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 7548 зараженных. Больше всего больных в Вологде (2166) и Череповце (2741). Конкретно в вологодском моногоспитале на Советском проспекте лечатся 287 человек. Стационар рассчитан на 300 коек.

На территории Вологодской области действуют ограничительные меры в связи с пандемией. А режим повышенной готовности продлили до 30 ноября.

Другие случаи

1 ноября жительницу Томска привезли в медсанчасть № 2 с высокой температурой, а диагностика показала двустороннюю пневмонию. Первые 20 часов после приезда она сидела в больничном коридоре и ждала медпомощи.

«Моя мать, заслуженный человек, вырастившая в одиночку двух сыновей, бабушка четырех внучек, спала под кроватью на полу. Дозвониться куда‑то по горячим линиям невозможно. Если дозваниваешься, то просто говорят, что ничем не могут помочь», — рассказал сын женщины Евгений.

Мать другой жительницы Томска, Ирины, тоже привезли в городскую больницу 1 ноября. Врача ей назначили только на следующий день, хотя она задыхалась.

В минувший понедельник в одной из больниц еще одной пациентке предложили «сидячую» госпитализацию. До этого в Сети появилось видео, снятое, как утверждается, в городской медсанчасти № 2. На нем видно, что пациенты лежат на койках в коридоре, потому что в палатах нет мест. При этом в администрации Томской области утверждали, что 31 октября в регионе были свободны 40,5% больничных коек, а 1 ноября — 39,8%.

В конце сентября в Уфе пожилая женщина три часа пролежала на полу в палате, запертой на ключ. Они звонили врачам с просьбой о помощи, но им не ответили.

Об истории узнал «360» от жителя Уфы Урала Ахмерова, который получил сообщение от своей матери. Она прислала видео из городской клинической больницы № 18, куда она поступила с подозрением на COVID-19. Она рассказала, что одна из пациенток упала и лежала более трех часов. Причем больной становилось хуже: у нее поднялась температура до 39,4, она почти не могла говорить.

В итоге Ахмеров позвонил в прокуратуру, и сотрудники больницы после этого начали действовать — мать мужчины перевели в другую палату, упавшую бабушку подняли и сообщили, что выпишут.