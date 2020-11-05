Вологодский Минздрав обвинил пациентов в протестах в ответ на публикацию фото с больными на полу

Пациенты с COVID-19 сами легли на пол в коридоре в знак протеста против условий содержания. Такую версию выдвинули представители вологодского Минздрава.

«По информации администрации горбольницы № 1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу», — сообщили в пресс-службе администрации Вологодской области.

В палатах для пациентов есть все необходимое, даже в тех, которые переоборудовали для лечения больных из других помещений. Например, в столовой, процедурной, перевязочной установили койки, кислород и подвели горячую и холодную воду. Однако условия устроили не всех, считают в Минздраве региона. Поэтому пациенты устроили протест. Фотографии попали в интернет и были растиражированы в СМИ.

Ранее видео с пациентами в коридоре в больницах Томска также взбудоражили общественность. В администрации города объяснили, что в момент съемки в клинике образовалось скопление людей из-за резкого роста числа заболевших.