«Мы отсюда не выйдем!». Коронавирусных больных заперли на ключ в Уфе

Вчера житель Уфы Урал Ахмеров получил от своей мамы Элины Ахмеровой видео, которое его потрясло. Женщина была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 18 с подозрением на COVID-19. Она сообщила, что палату с больными закрыли на ключ, одна из пациенток упала и лежит на полу уже больше трех часов.

Элина Ахмерова попросила его: «Сынок сделай что-нибудь, мы отсюда не выйдем, дверь закрыта наглухо, бабушка часа три лежит, четыре часа никто не заходит».

Урал сообщил «360», что мама сначала позвонила ему в 16:46. Пожаловалась, что пациенток закрыли в палате, позвони медикам, пусть хоть кто-то придет. Мужчина начал обзванивать знакомых врачей, так как телефоны больницы и коронавирусного госпиталя, который в ней развернули, не отвечали. В 17:14 мама прислала ему видео с упавшей бабушкой, и сообщила, что ей становится все хуже, температура 39,4, и она почти не может говорить.

После этого Урал позвонил в прокуратуру и попросил помочь. В 17:47 он приехал в больницу № 18, попросил сообщить, в каком состоянии находится его мать. Сначала персонал отвечал ему довольно грубо. В ответ он показал записанное матерью видео, и одна из медработников подтвердила, что да, пять минут назад звонили из прокуратуры, и в палату побежала заведующая.

«Маму сейчас перевели на пятый этаж, поставили капельницу, наблюдают. Поставили диагноз вирусная пневмония, но мы не верим. Одна из пациенток 18-й больницы рассказал, что там потеряли ее положительный тест на коронавирус, сделанный в республиканской больнице, а сделанный там показал отсутствие коронавируса. Ей тоже поставили диагноз вирусная пневмония. Еще одну пациентку из бывшей маминой палаты переведи в реанимацию. Упавшую бабушку, как сообщила ее родственница, завтра выпишут „домой умирать“. Минздрав сообщил, что у нее якобы какое-то психическое расстройство. Мы уже обратились в прокуратуру, „Единую Россию“ и ждем реакции главы республики», — рассказал Урал Ахмеров.

Он отметил, что сейчас многие обвиняют его в попытке хайпануть на проблеме. Мужчина предложил осознать его оппонентам — бабушку подняли с пола, на котором она пролежала больше трех часов только после звонка из прокуратуры! Кто знает, как в больнице № 18 обращаются с другими пациентами? Наверняка их родственники даже не предполагают, что больных можно без всякой врачебной помощи запирать в палатах.