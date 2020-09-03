Глаза детей пострадали от лампы кварцевания в школе. Какие могут быть последствия?

В благовещенской школе несколько учеников 10 класса обратились к врачу с жалобами на глаза. Это случилось после того, как дети посидели на уроке под кварцевой лампой, которая используется для дезинфекции помещения. Опасен ли этот прибор?

Дети из 10-го класса Алексеевской гимназии долгое время находились в аудитории с включенной лампой для кварцевания, из-за чего им потребовалась медицинская помощь. В больнице им поставили диагноз «электроофтальмия». В городской администрации сообщили, что травмы глаз школьники получили из-за того, что учительница забыла выключить прибор для дезинфекции помещения и он проработал целый день. Хотя по правилам должен функционировать только на переменах, когда в классе нет людей.

Всех пострадавших отправили на домашнее лечение с соблюдением рекомендаций окулиста, в том числе о применении капель для глаз.

Руководство школы извинилось перед учениками и их родителями за произошедшее. В помещении поставят новый рециркулятор воздуха.

Мама одной из пострадавших девочек Виктория рассказала, что ее дочь пришла домой без сил и с чувством тошноты. Вечером того же дня она пожаловалась на слезотечение и боль в глазах.

Она подошла ко мне со слезотечением, болью в глазах, уже ребенок ничего не видел. Она сказала: «Мама, дай мне что-то закапать в глаза». Мы стали наблюдать и на следующий день обратились в больницу. Ей поставили диагноз «электроофтальмия» Виктория.

Мать пострадавшей девочки Виктория/Источник фото: телеканал «360»

У дочери Виктории была средняя тяжесть ожога — она была одной из двух детей, кому повезло. У остальных, по словам Виктории, 27 человек из класса, тяжелая форма.

«360» стало известно, что прокурор города Благовещенска направил материалы по этой ситуации в следственные органы. Там решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В ходе проверки установлено, что педагог забыл выключить кварцевую лампу. По результатам проверки директору образовательного учреждения вынесено представление. Рассмотрение мер прокурорского реагирования и состояние здоровья несовершеннолетних детей находится на контроле», — говорится в сообщении ведомства.

По информации РИА «Новости», за помощью после полученного ожога обратились 13 детей. Но позже региональный Минздрав сообщил о 27 пострадавших.

Министр образования и науки региона Светлана Яковлева сказала, что министерство подготовило приказ, по которому всех работников школ заново обучат пользоваться кварцевыми лампами.

В Москве в марте произошла похожая ситуация. Дети из первого класса школы №1415 пострадали от подобного прибора. В результате следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а директор учебного заведения уволился.

Вид на Алексеевскую гимназию/Источник фото: телеканал «360»

Последствия кварцевания

Руководитель «Клиники доктора Шиловой», врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова объяснила «360», что при правильном лечении симптомы электроофтальмии проходят бесследно и быстро — от нескольких дней до пары недель. Все зависит как от индивидуальных особенностей человека, так и от мощности излучения и длительности нахождения под кварцевой лампой. Если ожог сильный, то восстановление займет месяцы, а последствия могут быть страшнее.

Поверхность роговицы при сильном повреждении заживает непрозрачными слоями, то есть может появиться помутнение, как мы называем бельмо. Такая проблема может вызвать стойкое снижение зрения. Бывают необратимые последствия при выраженном воздействии и у определенной категории людей Татьяна Шилова.

По словам Шиловой, такие лампы должны работать в помещениях, в которых нет людей. Для этого, например, в медицинских организациях пишут: «Не входить, идет кварцевание». В присутствии детей кварцевые приборы использовать категорически противопоказано. Однако есть другие устройства — дезары. Их можно применять даже если в помещении кто-то есть.

Среди самых главных симптомов электроофтальмии покраснение глаз и ухудшение зрения, сказала «360» офтальмолог из «Клиники доктора Куренкова» Ольга Васильева. По ее словам, ультрафиолетовые лампы для дезинфекции можно использовать только в закрытых помещениях при отсутствии людей. Да и после кварцевания лучше не заходить — сначала необходимо проветрить.