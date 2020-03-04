Уголовное дело возбудили в Москве из-за невыключенной кварцевой лампы. Дети получили ожоги глаз

В московской школе так испугались коронавируса, что чуть не выжгли глаза первоклашкам кварцевой лампой. Следователи возбудили уголовное дело.

Искать виновных в ЧП будут по составу преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 2 марта в школе №1415. Учительница на перемене включила кварцевую лампу, чтобы обеззаразить воздух в классе. Дети пришли на урок, но выключать прибор она не стала. В результате этого более 20 первоклассников стали жаловаться на боль в глазах. Все они попали в больницу с термическими ожогами роговицы.

СМИ ранее сообщили, что лампа появилась в школе по инициативе родителей. Они скинулись и купили устройство, чтобы время от времени стерилизовать воздух в помещении, в котором учатся их дети, ведь коронавирус не дремлет.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства того, что случилось в московской школе.