    04 марта 2020, 12:23

    Уголовное дело возбудили в Москве из-за невыключенной кварцевой лампы. Дети получили ожоги глаз

    Андрей Иванов

    В московской школе так испугались коронавируса, что чуть не выжгли глаза первоклашкам кварцевой лампой. Следователи возбудили уголовное дело.

    Искать виновных в ЧП будут по составу преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Москве.

    Инцидент произошел 2 марта в школе №1415. Учительница на перемене включила кварцевую лампу, чтобы обеззаразить воздух в классе. Дети пришли на урок, но выключать прибор она не стала. В результате этого более 20 первоклассников стали жаловаться на боль в глазах. Все они попали в больницу с термическими ожогами роговицы.

    СМИ ранее сообщили, что лампа появилась в школе по инициативе родителей. Они скинулись и купили устройство, чтобы время от времени стерилизовать воздух в помещении, в котором учатся их дети, ведь коронавирус не дремлет.

    Сейчас следователи проверяют все обстоятельства того, что случилось в московской школе.