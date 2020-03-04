Уволился директор московской школы, в которой дети обожгли глаза

Директор московской школы, в которой первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы, уволился по собственному желанию.

«Директор школы 1415 Александр Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Приказ подписан», — указали в пресс-службе столичного департамента образования.

Ранее сообщалось, что 2 марта первоклассники московской школы № 1415 получили термические ожоги глаз после того, как в классе включили лампу для кварцевания, чтобы обеззаразить воздух в связи с распространением вируса. Учитель забыл выключить, и она горела на протяжении всего дня.

25 школьников отвели в больницу, где им оказали необходимую помощь и после отправили домой.

По данному инциденту уже завели уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Похожий случай произошел со школьниками в Хакасии.