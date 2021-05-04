Бразилию назвали страной — «лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса. К такому выводу пришел профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес. Это произошло после того, как государство отказалось от «Спутника V», по словам специалистов, из политических причин.

«Идеальный шторм»

По словам Альвеса, власти Бразилии все еще не могут взять под контроль ситуацию с коронавирусом. Неделю назад Институт Бутантан сообщил об обнаружении в государстве трех новых штаммов вируса, среди которых — южноафриканский и амазонский варианты.

«У нас сложился „идеальный шторм“, поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — процитировало профессора РИА «Новости».

Альвес подчеркнул, что амазонский штамм (P.1), который впервые обнаружили в городе Манаус, особо опасен. После его выявления страна переживает «откат сценария»: в группу риска попали молодые люди, в том числе беременные женщины.

«Вариант из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер. Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий», — отметил профессор.

Он подчеркнул, что также появление новых штаммов опасно во время вакцинации населения. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление. Оно, в свою очередь, приводит к все новым мутациям. Так могут появиться варианты вируса, пробивающие «щит антител».

Ранее в Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Новый вид обнаружили в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс. Он имеет особенности, присущие сразу нескольким опасным вариантам коронавируса.

Отказ Бразилии от «Спутника V»

Несмотря на ухудшающую обстановку с коронавирусом, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране «Спутника V». Совет директоров, состоящий всего из пяти человек, единогласно проголосовал против российского препарата.

Это при том, что разрешения на вакцину добивались губернаторы 14 штатов Бразилии еще с начала апреля. Разработчики «Спутника V» уверены, что решение Anvisa было политизированным.

«Задержки Anvisa с утверждением „Спутника V“, к сожалению, носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации или науке. <…> Несколько месяцев назад Министерство здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год публично заявило, что атташе по вопросам здравоохранения Соединенных Штатов „убедил Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса“. <…> Бразильский народ ждет решения Федерального верховного суда», — написали создатели вакцины в Twitter.

Специалисты же уверены, что так Бразилия хотела ограничить доступ российского препарата перед массовым выходом на внешний рынок Pfizer и активной раздачи AstraZeneca, пояснил «360» политолог Дмитрий Абзалов.

Это попытка просто выдавить российский препарат из наиболее больших рынков, в том числе из Бразилии Дмитрий Абзалов политолог.

По его словам, именно Pfizer и AstraZeneca планируют поставлять в Бразилию, Индию, страны Восточной Европы. Однако пока страна остается и без американских препаратов, и без российских.

Сейчас Бразилия — одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в ней выявили 14 779 529 случаев заражения. Этот показатель обогнали только Индия (20 282 833) и США (32 471 763).