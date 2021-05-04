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    04 мая 2021, 15:15

    Бразилия стала страной — «лабораторией» штаммов коронавируса. Она отказалась от «Спутника V» из-за политики

    Ксения Дагаева

    Бразилию назвали страной — «лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса. К такому выводу пришел профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес. Это произошло после того, как государство отказалось от «Спутника V», по словам специалистов, из политических причин.

    Бразилия стала страной — «лабораторией» штаммов коронавируса. Она отказалась от «Спутника V» из-за политики

    «Идеальный шторм»

    По словам Альвеса, власти Бразилии все еще не могут взять под контроль ситуацию с коронавирусом. Неделю назад Институт Бутантан сообщил об обнаружении в государстве трех новых штаммов вируса, среди которых — южноафриканский и амазонский варианты.

    «У нас сложился „идеальный шторм“, поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — процитировало профессора РИА «Новости».

    Альвес подчеркнул, что амазонский штамм (P.1), который впервые обнаружили в городе Манаус, особо опасен. После его выявления страна переживает «откат сценария»: в группу риска попали молодые люди, в том числе беременные женщины.

    «Вариант из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер. Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий», — отметил профессор.

    Он подчеркнул, что также появление новых штаммов опасно во время вакцинации населения. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление. Оно, в свою очередь, приводит к все новым мутациям. Так могут появиться варианты вируса, пробивающие «щит антител».

    Ранее в Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Новый вид обнаружили в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс. Он имеет особенности, присущие сразу нескольким опасным вариантам коронавируса.

    Отказ Бразилии от «Спутника V»

    Несмотря на ухудшающую обстановку с коронавирусом, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране «Спутника V». Совет директоров, состоящий всего из пяти человек, единогласно проголосовал против российского препарата.

    Это при том, что разрешения на вакцину добивались губернаторы 14 штатов Бразилии еще с начала апреля. Разработчики «Спутника V» уверены, что решение Anvisa было политизированным.

    «Задержки Anvisa с утверждением „Спутника V“, к сожалению, носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации или науке. <…> Несколько месяцев назад Министерство здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год публично заявило, что атташе по вопросам здравоохранения Соединенных Штатов „убедил Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса“. <…> Бразильский народ ждет решения Федерального верховного суда», — написали создатели вакцины в Twitter.

    Специалисты же уверены, что так Бразилия хотела ограничить доступ российского препарата перед массовым выходом на внешний рынок Pfizer и активной раздачи AstraZeneca, пояснил «360» политолог Дмитрий Абзалов.

    Это попытка просто выдавить российский препарат из наиболее больших рынков, в том числе из Бразилии

    Дмитрий Абзаловполитолог.

    По его словам, именно Pfizer и AstraZeneca планируют поставлять в Бразилию, Индию, страны Восточной Европы. Однако пока страна остается и без американских препаратов, и без российских.

    Сейчас Бразилия — одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в ней выявили 14 779 529 случаев заражения. Этот показатель обогнали только Индия (20 282 833) и США (32 471 763).