«Выдавить с большого рынка». Почему Бразилия отказалась от «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране «Спутника V». Совет директоров, состоящий всего из пяти человек, единогласно проголосовал против российского препарата. Разрешения на вакцину добивались губернаторы 14 штатов Бразилии с начала апреля. Разработчики «Спутника V» уверены, что решение Anvisa было политизированным.

Заседание, на котором огласили решение, транслировали на портале YouTube. Совещание длилось более четырех часов. На нем представили заключения экспертов ведомства, а также их мнения касательно безопасности и эффективности российского препарата.

«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», — сказал глава агентства Антониу Барра Торрес.

Техническое подразделение Anvisa заявило о «неотъемлемых рисках», сославшись при этом на отсутствие данных, которые гарантировали бы безопасность, качество и эффективность препарата. Начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус заявил, что большой проблемой якобы является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться.

«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, — присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», — подчеркнул он.

Вот только вектор аденовируса, который является основой российской вакцины, не способен размножаться.

Причины исключительно политические

Разработчики «Спутника V» назвали причины отказа Бразилии от российского препарата политическими. Об этом написали в Twitter препарата.

«Задержки Anvisa с утверждением „Спутника V“, к сожалению, носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации или науке. <…> Несколько месяцев назад Министерство здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год публично заявило, что атташе по вопросам здравоохранения Соединенных Штатов "убедил Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса". <…> Бразильский народ ждет решения Федерального верховного суда», — пояснили создатели вакцины.

По словам разработчиков препарата, они предоставили Anvisa все необходимые данные.

«Мы надеемся, что для принятия решений будет использована наука, а не давление со стороны другой страны», — заявили создатели «Спутника V».

С тем, что «Спутник V» незаслуженно не пустили в Бразилию, согласен и политолог Дмитрий Абзалов. Он рассказал «360», что медицинских оснований для этого так и не представили.

«Это попытка ограничить доступ российского препарата перед массовым выходом на внешний рынок Pfizer и активной раздачи AstraZeneca. <…> Это попытка просто выдавить российский препарат из наиболее больших рынков, в том числе из Бразилии», — пояснил собеседник.

Он уверен, что именно Pfizer и AstraZeneca планируют поставлять в Бразилию, Индию, страны Восточной Европы.

В Бразилии российский препарат ждут

В январе Anvisa отклонило запрос на применение российской вакцины в экстренных случаях. Тогда в регуляторе заявили, что препарат якобы не соответствует государственным критериям. Однако в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 миллионов доз «Спутника V».

Более того, 26 апреля члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признали российский препарат безопасным. Об этом сообщил глава комитета Паулу Баррозу.

«Это уже третья вакцина от коронавируса, которую мы проверяем, <…> и мы единогласно пришли к выводу, что она безопасна», — заявил ученый во время трансляции в Twitter министерства.

Согласно законодательству Бразилии, одобрение комитетом по биологической безопасности обязательно для всех препаратов, изготовленных с использованием технологий ГМО. В состав комитета входят 54 ученых. Разрешение они выдали в ответ на запрос лаборатории União Química — бразильского партнера РФПИ. Одобрения «Спутника V» добивались губернаторы 14 штатов Бразилии с начала апреля.