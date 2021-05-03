Бразилию назвали лабораторией по выведению штаммов COVID-19

Отказавшаяся от использования российской вакцины «Спутник V» Бразилия превращается в гигантскую лабораторию по выведению новых штаммов коронавируса. На прошлой неделе институт Бутантан обнаружил в стране три новых варианта вируса SARS-CoV-2. В том числе, амазонский и южноафриканский.

Об этом РИА «Новости» рассказал профессор Университета Сан-Паулу Доминго Альвес. Он назвал сложившуюся ситуацию «идеальным штормом». В стране зафиксирован один из самых высоких уровней заболеваемости в мире при отсутствии санитарного контроля.

«Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — отметил эксперт.

Альвес подчеркнул особую опасность амазонского штамма (P.1), впервые обнаруженного в городе Манаус. Из-за него Бразилия переживает «откат сценария», то есть, в группу риска входят все более молодые люди. В том числе, беременные женщины.

«Выявление новых штаммов носит спорадический характер. Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий», — посетовал эксперт.

Профессор объяснил, что фактором риска также является контакт вируса с вакцинированными людьми. Появляются мутации уже изменившейся инфекции, это может привести к появлению штаммов, способных пробить «щит антител».

Решение Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), запретившего импорт и использование «Спутника V», разработчики российской вакцины назвали политизированным. Они напомнили, то за несколько месяцев до этого Минздрав США публично признал, что американский атташе убедил Бразилию отказаться от препарата.