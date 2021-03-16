Японцев возмутили слухи о российском курорте на Курилах. Но такая экзотика притянет туристов

Россия планирует создать на Курилах круглогодичный горный курорт. Об этом написали японские СМИ со ссылкой на планы сахалинских властей. Новость вызвала бурю негатива со стороны жителей Страны восходящего солнца. Однако российские туроператоры считают задумку хорошей. Курорт может стать популярным, особенно во время пандемии и закрытых границ.

На острове Итуруп появятся горнолыжный комплекс, обустроенные горячие источники, долина гейзеров, зоны для рыболовства и серфинга, гольф-поле и отель на 700 номеров, написали в газете Yomiuri. Инициатором проекта якобы выступило руководство горнолыжного курорта «Роза Хутор», расположенного в поселке Красная Поляна в Сочи. В материале японских журналистов планы российских властей назвали «самостоятельными действиями», которые помогут Москве «закрепить незаконный захват северных территорий».

Новость о российском курорте на Курилах стала поводом для возмущения среди японских читателей. Некоторые из них призывали прекратить всякое сотрудничество с Москвой, другие заявили о невозможности возвращения островов Токио.

При этом российские туроператоры считают, что задумка неплохая. Внутренний интерес к горнолыжным курортам в России довольно высокий. Это стимулирует развитие подобных мест. Инфраструктура курортов от года к году сильно улучшается. Об этом в разговоре с «360» рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Правда, по его словам, курорт получится крайне дорогим для жителей Центральной России из-за крайне недешевых перелетов на Дальний Восток. Их стоимость доходит до 90-100 тысяч рублей. При этом речь идет об экономклассе. Более того, дорогой будет не только дорога, но и само проживание на острове.

«Все удаленные локации подразумевают дорогое проживание и продукты. Особенно если речь идет об отелях высокого класса. Дешево не получится обеспечить курорт продуктами и алкоголем, который так любят люди во время отдыха. В совокупности с билетом мы получим стоимость Куршевеля», — отметил собеседник «360».

Туристы поедут

Однако клиенты найдутся, уверен Мурадян. Во-первых, все очень сильно зависит от менеджмента, считает он. Во-вторых, в данном случае, скорее, встанет вопрос доступности этого курорта в первую очередь для самих жителей этого региона.

«Для Центральной России это будет некий экзотический проект, который будет совмещаться с общей экскурсионной программой и возможностью покататься. А целенаправленно туда в первую очередь поедут жители региона, у которых не такой большой выбор отдыха», — пояснил генеральный директор туроператора Space Travel.

Более того, изюминкой курорта может стать гольф-поле, считает он. Это зависит от насыщенности инфраструктуры отеля. Если речь будет идти только об одном отеле, наверное, это будет не столь успешно, как в случае, если бы несколько гостиниц, конкурируя между собой, создавали бы интересные предложения.

«Но без существенного удешевления перелетов говорить о конкуренции с центральной частью по горнолыжному предложению все же не получится», — заключил собеседник.

После Второй мировой войны Курильские острова стали входить в Сахалинскую область России. Однако Москва и Токио так и не заключили мирный договор по итогам окончания конфликта. Основным препятствием тогда стал вопрос принадлежности той или иной стране южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Токио не признает суверенитет России над «северными территориями». Москва же не признает наличие территориального спора как такового.