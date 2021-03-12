facebook_pixel
    12 марта 2021, 17:30

    Политолог сравнил претензии Японии по Курилам с объявлением войны

    Полина Петрова

    Политолог Армен Гаспарян в беседе с Пятым каналом сравнил претензии японцев по поводу Курильских островов с объявлением войны России.

    Политолог сравнил претензии Японии по Курилам с объявлением войны

    Недавно японский политэксперт Акио Каватао заявил, что правительство Японии должно устроить блокаду для нашей страны на юге Курил. Как считает Гаспарян власти этой страны объективно оценивают свои возможности, и не станут реализовывать такие меры, написал сайт «Утро.ру».

    По словам специалиста, Токио не готов вступить в полномасштабную войну против государства, которое имеет ядерный потенциал.