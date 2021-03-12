Политолог сравнил претензии Японии по Курилам с объявлением войны

Политолог Армен Гаспарян в беседе с Пятым каналом сравнил претензии японцев по поводу Курильских островов с объявлением войны России.

Недавно японский политэксперт Акио Каватао заявил, что правительство Японии должно устроить блокаду для нашей страны на юге Курил. Как считает Гаспарян власти этой страны объективно оценивают свои возможности, и не станут реализовывать такие меры, написал сайт «Утро.ру».

По словам специалиста, Токио не готов вступить в полномасштабную войну против государства, которое имеет ядерный потенциал.