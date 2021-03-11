Первый зампред думского Комитета по обороне Александр Шерин обсудил с «ПолитЭкспертом» слова политолога и бывшего дипломата Акио Каватао о том, что Япония может решить вопрос с Курилами при помощи блокады проливов Цугару (Сангарский) и Лаперуза.

«Как бы саму Японию никто не заблокировал. Такие недружественные высказывания, думаю, ничего хорошего отношениям двух стран не принесут. Это недипломатично», — заметил депутат.

По его мнению, необходимо формировать надежную систему ПВО для охраны приграничных российских территорий, поскольку у того или иного государства может смениться руководство и отношения могут измениться.